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Королева дискотеки: Леся Нікітюк блиснула стрункою фігурою в блискучій міні-сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2019 - 16:36
Королева дискотеки: Леся Нікітюк блиснула стрункою фігурою в блискучій міні-сукні
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча вже добре себе почуває і активно занурилася в роботу

Популярна телеведуча і улюблениця глядачів Леся Нікітюк, яка після повернення з Єгипту встигла налякати своїх шанувальників тим, що несподівано потрапила в лікарню, остаточно підтвердила, що з нею вже все добре. Шоувумен повернулася до роботи і проводить весь свій час на зйомках шоу "Хто проти блондинок?", встигаючи приміряти яскраві та ефектні образи.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка екранів опублікувала нове фото в сміливому вбранні - Леся позувала в яскраво-синій блискучій міні-сукні, фасон якої підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги. Довге волосся вона зав'язала у високий хвіст.

"Нічого не пишу...нема часу.. просто лайкайте", - з гумором прокоментувала публікацію ведуча.

Королева дискотеки: Леся Нікітюк блиснула стрункою фігурою в блискучій міні-сукні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі з задоволенням послухали її прохання, встигаючи також залишати захоплені коментарі.

"Сексі шмексі в панчохах";

"Боже, яка ти красуня. Люблю тебе сонечко";

"Нічого, ми вас дуже любимо!!!";

"немає Слів. Красуня!!!";

"Це називається "сексу вам в стрічку";

"Королева дискотеки";

"Просто зірочка";

"Вау симпатична сэксуальнаЯ Красуня Найкраща у Світі";

"Шикарна дівчинка";

"Лялечка!!)))";

"Лесюня ти просто лялечка цьом - цьом";

"Сукня бомба", - пишуть фолловери Нікітюк.

Пізніше телезірка виклала ще кілька знімків у зухвалому "луці" у своїх "історіях".

 

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сміливому вбранні "нарвалась" на комплімент від Олі Полякової. Ведуча приміряла трендовий предмет гардеробу – подовжений піджак-сукню асиметричного крою на одне плече.

Ми також писали, що під час відпочинку в Єгипті Леся Нікітюк відвідала піраміди і встигла сфотографувати "поцілунок зі Сфінксом".

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