"Королева диско": Оля Полякова в екстравагантному міні "блиснула" нескінченними ногами

Співачка традиційно зібрала урожай компліментів від шанувальників

"Суперблондинка" Оля Полякова умело эпатирует и поражает воображение поклонников смелыми и стильными нарядами. Так, на съемку очередного выпуска программы "Дивовижні люди" на одном из ведущих украинских каналов она пришла в весьма неординарном образе. Фото со студии артистка опубликовала в Instagram.

Звезда позирует в эксцентричном контрастном наряде с рукавом на одно плечо, украшенном рюшами и классических лаковых бежевых туфлях-лодочках. Легкий сценический макияж с нюдовыми шиммерными тенями и длинные ресницы довершают образ поп-дива.

"Ну, по традиции", - коротко обозначила фото певица, намекая на то, что уже привычно фотографируется в судейском кресле в различных look'ах, созданных костюмерами проекта.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Конечно, поклонники не оставили свою любимицу без комплиментов и с восхищением принялись отзываться о ее внешнем виде и даже признаваться в любви.

"Моя королева диско Ольга! Вы – супер молодец, я люблю Вас. Вы - лучшая", "Шикарная и талантливая", "Потрясающая!", "Любимая красавица", "Бомба", "Шикарная Мадонна", "Необычный наряд, но очень крутой", "Удивительная", - не скупилися на похвалу восторженные подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова презентовала лирик-видео на новый трек под названием "Мадонна", который вошел в ее свежий альбом "Королева ночи".

Кстати, Оля Полякова регулярно радует поклонников своими оригинальными образами и цветущим внешним видом. Она не упустила возможности продемонстрировать длинные стройные ноги в блестящем мини цвета фуксии.

К слову, Оля Полякова покорила фанов повторением пикантного кадра из эротического триллера "Основной инстинкт" в исполнении Шарон Стоун.

Видео: РБК-Украина