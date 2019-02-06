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"Королева диско": Оля Полякова в екстравагантному міні "блиснула" нескінченними ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.02.2019 - 20:27
"Королева диско": Оля Полякова в екстравагантному міні "блиснула" нескінченними ногами
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка традиційно зібрала урожай компліментів від шанувальників

"Суперблондинка" Оля Полякова вміло епатує і вражає уяву шанувальників сміливими і стильними нарядами. Так, на зйомки чергового випуску програми "Дивовижні люди" на одному з провідних українських каналів вона прийшла в дуже незвичайному образі. Фото зі студії артистка опублікувала в Instagram.

Зірка позує в ексцентричному контрастному вбранні з рукавом на одне плече, прикрашеному рюшами і класичних лакових бежевих туфлях-човниках. Легкий сценічний макіяж з нюдовыми шиммерними тінями і довгі вії довершують образ поп-діви.

"Ну, за традицією", - коротко описала фото співачка, натякаючи на те, що вже звично фотографується в суддівському кріслі в різних look'ах, створених костюмерами проекту.

&quot;Королева диско&quot;: Оля Полякова в екстравагантному міні &quot;блиснула&quot; нескінченними ногами

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Звичайно, шанувальники не залишили свою улюбленицю без компліментів і з захопленням почали відгукуватися про її зовнішньому вигляді і навіть освідчитись у коханні.

"Моя королева диско Ольга! Ви – супер молодець, я люблю Вас. Ви - найкраща", "Шикарна і талановита", "Приголомшлива!", "Улюблена красуня", "Бомба", "Шикарна Мадонна", "Незвичайне вбрання, але дуже круте", "Дивовижна", - не скупилися на похвалу захоплені підписники.

&quot;Королева диско&quot;: Оля Полякова в екстравагантному міні &quot;блиснула&quot; нескінченними ногами

&quot;Королева диско&quot;: Оля Полякова в екстравагантному міні &quot;блиснула&quot; нескінченними ногами

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Оля Полякова презентувала лірик-відео на новий трек під назвою "Мадонна", який увійшов в її свіжий альбом "Королева ночі".

До слова, Оля Полякова регулярно радує шанувальників своїми оригінальними образами і квітучим зовнішнім виглядом. Вона не упустила можливості продемонструвати довгі стрункі ноги в блискучому міні кольору фуксії.

До речі, Оля Полякова полонила фанів повторенням пікантного кадру з еротичного трилера "Основний інстинкт" у виконанні Шарон Стоун.

Відео: РБК-Україна

"Королева": Оля Полякова роздражнила мережу пікантним фото апетитних форм "Тайська королева": іменинниця Полякова показала перше фото з вечірки
Новини України Оля Полякова
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