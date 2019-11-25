Королева бензоколонки: Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Леся Нікітюк з головою поринула в роботу - нещодавно на Новому каналі вийшло її нове тревел-шоу "Le Маршрутка", в якому ведуча об'їздила всю Україну на жовтій маршрутці, показуючи красиві і незвичайні місця рідної країни. До речі, не так давно Леді Ле зізналася у відвертому інтерв'ю, що в школі її часто дражнили через високий зріст і придумували образливі прізвиська. Однак зараз вона пишається своєю зовнішністю і з задоволенням демонструє її на пікантних фото.

Так, телезірка поділилася на своїй Instagram-сторінці жарким знімком, зробленим на заправці. На ньому Леся постала в образі спокусливої заправщиці і позує на тлі своєї маршрутки в одному лише купальнику і з паливним пістолетом в руках.

Нікітюк приміряла ефектний купальний костюм темно-зеленого кольору з червоною обробкою і високою талією, який вигідно підкреслив її стрункі форми. Пікантним кадром ведуча прорекламувала новий випуск свого шоу, який вийде в ефір 25 листопада.

"Прівєтіки. Ну ви поняли шо дивитись сьогодні. Новий Канал. 18.00. всім гарного понеділка!" - написала знаменитість.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники поспішили поділитися своєю думкою про новий відвертий знімок Нікітюк, захоплюючись її фігурою.

Лесечка ти принадність

Дуже красива, фігура просто!!!

Дуже красива фігура

Шикарна, бомбезна

На мийку влаштувалася?

вирішила Підзаробити?

Леся ви вогонь

Мабуть космічна зброя!!!

Купальник бомбезний

Ну ти крута

Класна маршрутка

Ле Маршрутка це просто шось з чимось

Воу, воу, що за дєвушка-гармата

Якщо з "Новим каналом" не склалося, і прийшлося повертатися в хмельницький на роботу еротичної мийниці автомобілів

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк заговорила про обранця та розсекретила свій головний недолік.