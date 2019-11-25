Королева бензоколонки: Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Ведуча розбурхала мережу жарким фото з заправки
Леся Нікітюк з головою поринула в роботу - нещодавно на Новому каналі вийшло її нове тревел-шоу "Le Маршрутка", в якому ведуча об'їздила всю Україну на жовтій маршрутці, показуючи красиві і незвичайні місця рідної країни. До речі, не так давно Леді Ле зізналася у відвертому інтерв'ю, що в школі її часто дражнили через високий зріст і придумували образливі прізвиська. Однак зараз вона пишається своєю зовнішністю і з задоволенням демонструє її на пікантних фото.
Так, телезірка поділилася на своїй Instagram-сторінці жарким знімком, зробленим на заправці. На ньому Леся постала в образі спокусливої заправщиці і позує на тлі своєї маршрутки в одному лише купальнику і з паливним пістолетом в руках.
Нікітюк приміряла ефектний купальний костюм темно-зеленого кольору з червоною обробкою і високою талією, який вигідно підкреслив її стрункі форми. Пікантним кадром ведуча прорекламувала новий випуск свого шоу, який вийде в ефір 25 листопада.
"Прівєтіки. Ну ви поняли шо дивитись сьогодні. Новий Канал. 18.00. всім гарного понеділка!" - написала знаменитість.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники поспішили поділитися своєю думкою про новий відвертий знімок Нікітюк, захоплюючись її фігурою.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк заговорила про обранця та розсекретила свій головний недолік.