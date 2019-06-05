Королева амазонок: Світлана Лобода зачарувала яскравим образом з нового кліпу

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нової відеороботи

Світлана Лобода у вівторок, 4 травня, представила довгоочікуваний кліп на трек, що став хітом, "Пуля-Дура», який відразу ж завоював серця її шанувальників. Артистка з'явилася в декількох яскравих амплуа: дівчини-ковбоя, жагучої спокусливої брюнетки, яка танцює на столі і зваблює головного героя, скелета, якого не беруть навіть кулі, і східної красуні-амазонки, яка безжалісно розправилася закоханим чоловіком. Фани порівняли нову роботу зірки з фільмами "Ван Хелсінг" і "Від заходу до світанку", а також зазначили, що це один з кращих кліпів співачки. Instagram Світлана вирішила поділитися фото в образі звабливої Шахерезади – неймовірно красивої і такою ж непохитної.

Артистка позувала в багатошаровому складному вбранні, яке лише підкреслило достоїнства її фігури – глибоке декольте дало можливість оцінити розкішний бюст Світлани, а нескромно високий розріз – її ноги і оголені стрункі стегна.

На фото вона притримує руками, щедро прикрашеними перснями, капюшон шикарного вбрання. Рукава легкої бірюзовою накидки щедро прикрашені паєтками, а блискуче плаття повторює контури тіла. Співачка задумливо дивиться в далечінь, а її яскравий макіяж з акцентом на очі робить образ просто магнетичним.

"Читаю ваші коментарі з нашого нового кліпу... Радісно мені", - зізналася вона, "наразившись" на численні компліменти.

Шанувальники зірки стали навперебій ділитися своїми враженнями від відео і захоплюватися талантом і зовнішністю Світлани.

"Красуня! Справжня морська німфа!", "Як завжди найкраща! Кліп 100 зірок!", "Ви прекрасні, Світлана! Браво!", "Ви як завжди на висоті, круто!", "Це бомба!", "Дуже красиво!", "Королева амазонок!", "Вам шалено йде цей образ. Богиня!", "Розкіш!", "Супер! Ви супер!" - не змогли стримати емоцій глядачі.

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала відео інтенсивного тренування, яке зняла її дочка Єва.

До речі, Лобода звабила пружними сідницями в пікантному відео, "заслуживши" прізвисько "Світлана Ореховна".