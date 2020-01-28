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Король і королева ночі: Полякова з Кіркоровим запалили під "Шльопкі" на дитячому дні народження

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Зіркові гості добре розважилися під хіти Полякової

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно з жалем про відпочинок, який не виправдав її сподівань, поїхала з Мексики, повідомила, що перебралася з двома дочками в Майамі, де продовжила зимову відпустку.

Щоб надолужити втрачене і нарешті весело провести час, виконавиця вирушила в гості до своїх знайомих українців, які перебралися на постійне проживання в США. Сім'я змогла заробити великі статки на відео з маленькою донькою Настею, яка показувала розпакування іграшок та відвідування ігрових центрів в YouTube. Господарі гостинно зустріли українську зірку і показали їй свій розкішний будинок на березі озера, а також влаштували запальну вечірку на честь дня народження юної блогерши.

Скріншот відео: Філіп Кіркоров та Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

Разом з Поляковою ще одним зірковим гостем став Філіп Кіркоров, російський співак і продюсер, разом зі своїми дітьми. І поки малюки розважалися іграми з аніматорами, Філліп і Оля встигли запально потанцювати під хіти "Шльопкі" та "Ей, секундочку". Парочка обіймалася під час танцю, пустувала і жартівливо чмокала один одного в щоки.

Скріншот відео: Філіп Кіркоров та Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

А ще дві сім'ї потрапили на бэкстедж цирку Дю солей та фотографувалися з артистами. На пам'ять про весело проведений час у Олі залишилося фото з Кіркоровим на сходинках, на якому вони мило притискалися один до одного, що не змогли не прокоментувати фанати:

Фото: Філіп Кіркоров та Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

  • Король і Королева ночі. Чекаємо на фото!
  • Ви прям світитеся
  • Які ж гарні на Україні дівчата!!! Справді?
  • Ах, Філіп, як багато красивих жінок оточує Вас!
  • Наречена з'явилася, чи що?

Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова засвітила фігуру на пляжі в Майамі, де відпочивала з доньками Машею і Алісою.

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