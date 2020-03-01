Копія тітки: племінниця Лесі Никитюк може скласти їй конкуренцію

Леся Нікітюк, яка нещодавно вчила своїх підписників фотопозированию, виклавши у своєму Instagram кумедний фотоколаж про очікування від знімків і реальность, розповіла про незвичайний показ мод, в якому приймала участь одна з її родичок.

Телеведуча, яку запросив на сімейний показ український дизайнер Андре Тан, у звязку з тим, що не має дітей запросила свою племінницю пройтися з нею по подіуму.

Фото: Леся Нікітюк з племінницею (instagram.com/lesia_nikituk)

"Зіркові мами, зіркові діти... крокували по подіуму в красивих сукнях від українських дизайнерів! Але так як у мене немає дітей, мама новою поштою передала племінницю. Коротше ми вчора кльово потусувались. Поліна відкривала показ @andre_tan_official. Якийсь дядько сказав, що вона може стати моделлю ... дитина була дуже щаслива і потім, ще пів ночі ходила на підборах. Діти — квіти", - написала зірка під фото з племінницею Поліною.

Фото: Леся Нікітюк з племінницею (instagram.com/lesia_nikituk)

Дівчинка виявилася дивно схожою на свою знамениту тітку, про що тут же написали підписники під постом.

Фото: Племінниця Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Гарна копія своєї тітки

Які ви мілашкі

Боже!!! Яка чудова лялька маленька...гарнюня

Які красиві модельки

Гарна дівчинка! А очі які! Удачі вам і племінниці!

Мала копія тітоньки

Два сонячні Промінці

Дуже гарна племінниця і її тітка!

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