Копія мами: Потап зворушив мережу спільним фото з 11-річним сином Андрієм

Потап і Настя Каменських вже повернулися з Мексики, де пара провела досить тривалий час. Нагадаємо, що в Мексику зіркова пара українського шоу-бізнесу відправилася у відпустку, яка тривала кілька тижнів. Однак після відпустки Каменських і Потап не відлетіли в Україну, а залишилися в столиці Мексики - місті Мехіко, де у Насті був розписаний цілий "тур" по радіо і ТФ-ефірам провідних мексиканських медіа. Настя навіть заінтригувала фото в офісі Playboy! А все заради презентації нової пісні іспанською мовою "Elefante".

Повернувшись додому після тривалої поїздки Потап поспішив провести час із сином - 11-річним Андрієм (від попереднього шлюбу з продюсером Іриною Горовою). Разом зоряний тато і син поспішили зробити селфі.

Потап з сином Андрієм (фото: instagram.com/realpotap)

При цьому нове сімейне фото українського репера дуже "зайшло" його шанувальникам, які поспішили залишити свої коментарі:

"Який він гарний"

"Два кривозубика"

На маму схожий"

"Копія мами"

"круті)))) дуже мило"

"Сім'я це сила!"

"Пора вже дітей з Настею заводити!!!"

"Самий класний папік"

"Мамина копія"

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

А ось Настя поки опублікувала тільки фото, на якому позує з Потапом і друзями - все ще в Мексиці.

“Було дуже приємно зустрітися з вами! #vivamexico Музика не має кордонів!" - підписала фото Каменських.

Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що з 1999 по 2014 рік Потап був в офіційному шлюбі з Іриною Горовою. Пізніше виявилося, що подружжя не жило разом 5 років і лише в 2014 р. офіційно розлучилися. Розставання Потапа і Горової не було гучним, їм вдалося обійтися без скандалів і поділу майна. Син артиста залишився жити з матір'ю.

У травні 2019 року Потап і Настя Каменських відсвяткували гучне весілля.

До речі, раніше Ірина Горова чесно зізналася, чи спілкується їхній син з Каменських.