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Копія мами: Лілія Ребрик вперше показала обличчя однорічної дочки Полінки


На фото позує вся родина Лілії Ребрик

Лілія Ребрик нарешті порадувала свою багатотисячну армію прихильників (а це понад 370 тис. підписників в мережі instagram). Так, телеведуча зважилася вперше показати обличчя своєї самої молодшої донечки Поліни. І зробила це Лілія красиво – в марках глянцевої фотосесії для журналу Viva.

Так, Лілія Ребрик опублікувала миле сімейне фото, на якому всі в зборі. На знімку бачимо чоловіка Лілії – професійного танцюриста і хореографа Андрія Дикого (пара офіційно розписалася у грудні 2011 року). Поруч з батьком стоїть старша дочка – 6-річна Діана. Ну а в центрі уваги – маленька Полінка, якій лише 30 квітня 2019 виповниться рік.

Цікаво, що на фото Лілія з доньками демонструє стильний family look – усі жінки сім'ї позують у зелених сукнях в горошок. Також в кадрі – кошик з тюльпанами. В цілому, знімок вийшов дуже весняний, затишний і атмосферний.

"Ну що, знайомтеся) Діка Поліна Андріївна! Вся наша #ДИКАСІМЕЙКА в зборі", - зворушливо підписала фото Лілія.

Лілія Ребрик зі своєю сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями. Серед комметаторов також і Ольга Сумська:

"Ну все! Нарешті принцеса у всій красі! Гарнюні!" – пише Сумська.

  • Діана схожа на тата, а Поліна копія матусі!
  • На маму похожа, такая куколка!
  • Одна доця в маму, інша в тата, але обидві такі красуні!
  • Господи, какое очарование!
  • Класс! Одна бусинка мамина, а вторая бусинка папина! Ребята вы молодчинки!
  • Счастливый муж и папа, такие девочки-цветочки, класс!
  • Какая она чудесная!
  • У Вас прекрасная семья и такие красивые детки!
  • Красуньчики усі! Щастя вам!
  • Любові, добра, миру і злагоди вашій родині!
  • Копія тато! Дуже люблю вашу сім'ю.
  • Красунечка! Всі ви красунечки, надзвичайно гарна сім'я!
  • Яке миле янголятко!
  • А ось i маленькие Дике чудо! Якi ж Ви гарнi! Чудова сiм'я. Хай бог береже вашу сiм'ю!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла, як все встигає. Відзначимо, що на даний момент родина телеведучої відпочиває на морі.

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