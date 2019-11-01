Копія мами: Лілія Ребрик показала "дико красиву" дочку в образі для Хеллоуїна

Ведуча зводила дитину в дитячий салон
Лілія Ребрик - щаслива мама двох чарівних донечок і з задоволенням ділиться в мережі милими сімейними моментами. Старша дівчинка Діана вже вчиться в школі, а крім того, встигла дебютувати в серіалі і серйозно займається танцями - що й не дивно, адже її тато професійний танцюрист і хореограф Андрій Дикий. В честь свята Хелловін зіркова мама привела дитину в дитячий салон, де її яскраво змінили. Результатом ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото Діана відображена, коли сидить у кріслі перукаря і дивиться перед собою. Частину довгих пасм дівчинки пофарбували у фіолетовий колір і зробили об'ємні "візерунки" з волосся на маківці. Крім того, дитині зробили "дорослий" макіяж з акцентом на яскраво виділені очі.
Обидві Ребрик залишилися надзвичайно задоволені таким образом Діани - телезірка зізналася, що ледве забрала доньку з салону.
Фото: Лілія Ребрик показала старшу доньку Діану (instagram.com/liliia.rebrik)
"Моя Дико красива, або страшенно красива Діася до party готова. За створення образу дякую салону. Діані настільки сподобалося в салоні - що не хотіла йти. Увійшла у смак. Ледве умовила зупинитися. Хоча інколи дітям необхідно дозволяти втілювати в реальність найсміливіші їхні ідеї))). Як Ваші діти, люблять перевтілюватися?" - поділилася Лілія.
Підписники прийшли в захват від ефектного лука дівчинки і обсипали її компліментами, зазначивши також, що на цьому фото Діана просто копія своєї зіркової мами.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила ефектним образом у вечірній сукні по фігурі.