Копія мами: Лілія Подкопаєва захопила осінньою прогулянкою з дорослою донькою

Лілія Подкопаєва в черговий раз похвалилася шанувальникам своїм сяючим виглядом після поповнення в родині. Нагадаємо, що в середині вересня українська спортсменка повідомила своїм шанувальникам радісну новину - у неї народилася донька! Батьком дитини є бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Подкопаєва живе у цивільному шлюбі. Пара живе в США. Звичайно ж, зі своєю мамою також живуть її діти від попереднього шлюбу - прийомний син Вадим і донька Кароліна, названа так на честь своєї хрещеної - близької подруги Подкопаєвої Ані Лорак (Кароліна Куєк).

Після народження дочки Подкопаєва досить швидко прийшла у форму, що не оминає поглядів її шанувальників. Лілія активно проводить час з рідними. Приміром, минулого тижня вона всією сім'єю сходила на циркове шоу легендарного Cirque Du Soleil, яке відбулося в Атлантік Стейшен - Околиця в Атланті, Джорджія (США). Подкопаєва опублікувала серію рідкісних фото, на яких позує вся сім'я - Подкопаєва і Дубинський, а також діти.

Лілія Подкопева на прогулянці з донькою (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нові фото присвячені милій сімейній прогулянці. На цей раз в центрі уваги - Подкопаєва та її 12-річна дочка Кароліна. А також їх сімейний улюбленець - французький бульдог.

Мама з донькою пройшлися по осінньому місту Хелен (місто в Уайт Каунті, штат Джорджія, США). І сфотографувалися на тлі "осіннього декору".

"American Octoberfest in the of Georgia" (Американський Октоберфест в Джорджії), - підписала фото Подкопаєва.

Нагадаємо, раніше Подкопаєва зворушила мережу ніжним фото новонародженої дочки. Українська спортсменка опублікувала зворушливий знімок, коли маля на руках тримає її тато - Ігор Дубинський.