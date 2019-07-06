"Копай глибше": Слава Камінська після розлучення взялася за лопату

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Руденька з групи "Неангели" взялася за працетерапію після розставання з чоловіком

Раптове розлучення однієї з найкрасивіших зоряних пар Слави Камінської з групи "НеАнгели" та пластичного хірурга Едгара Камінського, які в шлюбі народили двох дітей, ошелешив шанувальників. Едгар, після пояснень свого бачення причин розлучення, в соцмережах публікує в основному фото і відео робочих моментів, тоді як Слава показує, як вона переживає розставання з чоловіком в деталях. В основному вона постить фото дітей і свої сумні знімки, іноді в сториз розповідає, що відчуває в даний момент. А нещодавно співачка здивувала шанувальників кадрами з одного з київських парках, в якому займається озелененням території.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Хейтеры? Ні ))) не чула", - підписала під фото знаменитість.

На фото в брендовому взутті і спортивному костюмі співачка позує з лопатою і молодими живцями дерев. Підписники підтримали Славу і погодилися, що корисне заняття відволіче від сумних думок і зробить навколишній світ кращим. Крім того, не втрималися вони і від декількох жартів "про колишнього".

Кого закопали?

Копай глибше, що б всі влізли)))

Хтось відкопав скарб??

Ви велика молодець

Правда такого Партизанський парк ще не бачив

Ще пошкодує!

І не бачила!)))

На роботу як на свято! Так чо LV в тему!

Ще на одному кадрі Слава позує з дітьми, які садять кущ бузку. І тут шанувальники не стрималися, пригадавши рядок з пісні "НеАнгелів" і натякнувши на колишнього чоловіка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Давай, давай! Привет передавай дикой орхидеи от ломаной сирени", - як змовившись стали писати підписники.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як прокоментували Слава і Едгар Каминскі своє раптове для шанувальників розлучення.

Крім того, Слава з "НеАнгелів" викликала захоплення в мережі фото 3-річної доньки, як дві краплі води схожої на ляльку Барбі.

Раніше Слава з "НеАнгелів" підкорила квітучим зовнішнім виглядом, а шанувальники відзначили, що артистка навіть помітно змінилася і помолодшала.