Концерт 4-річної "бджілки": Аліна Гросу розчулила мережу архівним відео

Аліна Гросу нещодавно повернулася з невеликої подорожі по Німеччині, де вона насолодилася довгими прогулянками по мальовничим містам Нюрнберг і Баден-Баден, а заодно і "вигуляла" яскраві і стильні луки. Співачка розповіла, що проходила в день за 12 кілометрів - і це ще не рекорд. А останньою публікацією в своєму Instagram артистка викликала хвилю розчулення серед підписників.

Аліна вирішила згадати, як починався її творчий шлях, і опублікувала чарівне архівне відео. На ньому "маленька бджілка", як раніше називали Гросу через її перший хіт, у віці 4 років старанно співає, стоячи в центрі кімнати на сімейних зборах. Дівчинка одягнена в чорні штанці і жовту кофту, а хвостик у неї на голові зав'язаний жовтою резинкою.

"Архівне відео. Аліні 4. Концерт за заявками. Одна з моїх перших пісень «Матуся»", - поділилася виконавиця.

Відео: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники Аліни прийшли в захват і залишили їй багато теплих слів в коментарях.

Бозі, яка ти лапуля) Така маленька. Класна. Відразу було видно і чути, що ти будеш артисткою

Круто

так старанно, маленька розумниця...така гарненька, лапочка

Яка милота)

Класна така, давай побільше таких архівів

Так мило...

Супер

Розумничка, молодчинка. досі захоплююся талантом Аліночка

Милашка

Відразу видно - майбутня зірка! Просто чудово для такої крихітки

Як круто,коли є такі спогади. Нереальна малятко

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що Аліна Гросу зізналась, як доглядає за своєю зовнішністю і розповіла про власні ритуали краси.