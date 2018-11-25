"Контент 18 плюс": Павло Зібров поділився відвертою карикатурою

Знаменитий український артист показав, як його обожнюють прихильниці
Павло Зібров опублікував на свою сторінку в Instagram сміливу карикатуру, яка розсмішила його шанувальників.
У кадрі можна побачити картинку із зображенням легендарних вус Павла і оголених жінок з річками між ніг.
"Через гори та діброви течемо від вус Зіброва", - написано на карикатурі.
Сам Зібров підписав картинку так: "Контент 18+" і супроводив напис хештегом: "Вустами народу".
Скріншот: instagram.com/pavlo_zibrov
Фоловери тут же відреагували:
"Це буде хіт!", "Смішно! Народна творчість - супер", "Шедеврально".
Нагадаємо, раніше Павло Зібров розповів про нове захоплення після Танців з зірками.
До речі, Павло Зібров розповів, чим планує займатися після шоу.
Раніше повідомлялося, що зоряний учасник шоу "Танці з зірками" Павло Зібров взагалі змушений тренуватися з травмованим коліном.
Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (video.rbc.ua)