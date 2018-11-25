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"Контент 18 плюс": Павло Зібров поділився відвертою карикатурою

Lite » Зірки 25.11.2018 - 07:17
"Контент 18 плюс": Павло Зібров поділився відвертою карикатурою
Павло Зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Знаменитий український артист показав, як його обожнюють прихильниці

Павло Зібров опублікував на свою сторінку в Instagram сміливу карикатуру, яка розсмішила його шанувальників.

У кадрі можна побачити картинку із зображенням легендарних вус Павла і оголених жінок з річками між ніг.

"Через гори та діброви течемо від вус Зіброва", - написано на карикатурі.

Сам Зібров підписав картинку так: "Контент 18+" і супроводив напис хештегом: "Вустами народу".

&quot;Контент 18 плюс&quot;: Павло Зібров поділився відвертою карикатурою&quot;Контент 18 плюс&quot;: Павло Зібров поділився відвертою карикатурою

Скріншот: instagram.com/pavlo_zibrov

Фоловери тут же відреагували:

"Це буде хіт!", "Смішно! Народна творчість - супер", "Шедеврально".

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розповів про нове захоплення після Танців з зірками.

До речі, Павло Зібров розповів, чим планує займатися після шоу.

Раніше повідомлялося, що зоряний учасник шоу "Танці з зірками" Павло Зібров взагалі змушений тренуватися з травмованим коліном.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (video.rbc.ua)

Новини України фотоПавло ЗибровInstagram
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