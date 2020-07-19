Поза конкуренцією: блондинка Могилевська блиснула стрункими ніжками в компанії напівголих "пілотів"

Наталя Могилевська змінила імідж, колір волосся і оголосила про настання в житті білої злітної смуги. Але зміни торкнулися не тільки співачки, але і її шоу-балету. Так, артистка позувала в вельми відвертій сукні, але і з горяим шоу-балетом.

Наталя красвалася в оновленому іміджі – з нордично білим волоссям в атласній сукню апельсинового кольору з рожевою вставкою і високим пікантним розрізом , а також сітчастих кологотах. Швидше за все, фото було зроблено в рамках концерту до святкування 15-річчя програми "Світське життя".

Компанію зірці склали спортивні красені з її шоу-балету, кяких вона назвала своїми "пілотами".

Наталя Могилевська позувала в компанії своїх вірних "пілотів" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Цим вечором про мій балет говорили не менше, ніж про мене. Що скажете, як вам мої пілоти?" - кокетливо запитала співачка.

Дуже гарний колір волосся, дуже личить

Чудова

Ви як і раніше "девчонка с волосами цвета лилий", а про балет - Айн, цван, поліцай

Хлопчики, звичайно, агонь

Приголомшлива

Дуже красива, невпізнанна!

Чудовий колір волосся!

Супер

Бомба! Але ти поза конкуренцією!

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Раніше Наталя Могилевська зізналася, то у неї є "особиста Конституція" і назвала її головні пункти.