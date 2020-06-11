Кінець війні: Анджеліна Джолі має намір віддати дітей Бреду Пітту

Анджеліна Джолі і Бред Пітт – одна з найгучніших пар у шоу-бізнесі. Розлучившись близько п'яти років тому, экс-подружжя досі продовжуює тримати публіку в напрузі. Основним джерелом їх конфліктів є діти. Після розлучення Енджі вирішила стати єдиним опікуном, але і голлівудський секс-символ здаватися не збирався. Тим більше що суд не знайшов причини, з якої батько не міг би бачитися з дітьми і брати участь у їх вихованні.

Здається, екс-подружжя досягло консенсусу (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

Але як би там не було, актриса намагалася обмежити спілкування різними методами. І ось, нарешті, вона послабила хватку. За даними західних ЗМІ, Анджеліна кардинально змінила своє рішення і має намір перекласти частину обов'язків на плечі екс-чоловіка. Причина – банальна втома. Так, на карантині їй довелося ретельно стежити за виконанням домашніх завдань і контролювати кожен крок дітей. Тепер у багатодітної мами тільки одне бажання – залишити всі турботи про 18-річного Мэддокса, 16-річний Пакса, 15-річну Захару, 14-річну Шайло і 11-річних близнюків Нокса і Вів'єн на батька і вирушити в подорож.

Актриса втомилася від "ув'язнення" (instagram.com/harpersbazaarus)

Як стверджує джерело, Енджі звикла до частих поїздок, а тривале перебування на карантині подіяло на неї вкрай гнітюче. Аж до того, що негативно позначилося на її самопочутті. «Анджеліна повільно сходить з розуму від того, що не може подорожувати під час пандемії. Їй це необхідно для душі. А ще їй хочеться побути наодинці з собою. Їй вже не по собі від усього, що відбувається навколо неї в Лос-Анджелесі. Вона відчайдушно прагне перерви», – зізнався інсайдер видання Globe.

Нагадаємо, свій 45-й день народження знаменита красуня зазначила в колі дітей. На торжество були запрошені тільки найближчі. На честь ювілею знаменитість вирішила зробити незвичайний жест, влаштувавши благодійну акцію. Джолі проявила небувалу щедрість, подарувавши 200 тисяч доларів фонду NAACP, що надає допомогу національним меншинам, потерпілим від порушення їх прав.