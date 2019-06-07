Кінець кохання? Ірина Шейк і Бредлі Купер розійшлись і роз'їхались

Бредлі Купер та Ірина Шейк (фото: GettyImages)

Супермодель і актор вирішують питання опіки над спільною дочкою Леєю

Одна з найкрасивіших пар шоу-бізнесу, супермодель Ірина Шейк і актор Бредлі Купер, схоже, більше не разом. Знаменитості не просто розлучилися, а навіть прийняли рішення більше не жити разом. Про це повідомляє видання People, посилаючись на слова джерел, близьких до пари.

За словами інсайдерів, Ірина покинула особняк актора в Голлівуді і вирушила у власний будинок у Лос-Анджелесі. Зараз колишні закохані вирішують питання роздільної опіки над спільною дочкою Леєю.

Варто відзначити, що супермодель і актор були разом чотири роки і навіть збиралися узаконити стосунки, але до шлюбу справа не дійшла. Папарацці не раз помічали Ірину на прогулянці в матір'ю Бреді, схоже, жінки чудово ладнали, та й романтичні фото зірок підтверджували той факт, що вони закохані і щасливі.

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

За словами близького оточення знаменитостей, проблеми в їх відносинах почалися пару місяців тому. Вони охололи один до одного і значно віддалилися.

До речі, після виходу на екраны фільму "Зірка народилася", у якому Купер знявся з Леді Гагою, в пресі поповзли чутки про те, що у актора і співачки бурхливий роман.

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Примітно, що на церемонії "Оскар 2019" "Королева монстрів" і Бредлі виконали спільну пісню з кінокартини під назвою Shallow. Від присутніх не могло сховатися те, що між артистами відбувалася якась "хімія" - вони весь час обіймалися і ледь не завершили номер поцілунком. До речі, у залі була присутня і сама Ірина, яка, втім, спокійно ставилася до того, що выдбувалося, розуміючи, що це всього лише особливості професії артистів. Треба сказати, що поява на "Оскарі" була останнім спільним виходом пари у світ.

Бредлі Купер і Леді Гага на церемонії "Оскар 2019" (instagram.com/ladygaga)

Нагадаємо, що Ірина Шейк прикрасила червневий номер Vogue Hong Kong. Вона постала перед читачами в оригінальних образах.

Раніше в інтерв'ю для сайту Vogue Paris Ірина Шейк поділилася своїми б'юті-секретами і фешн-вподобаннями.