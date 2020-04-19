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Командую молодими кулінарами: Слава Камінська показала, як готувалася з дітьми до Великодня

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2020 - 15:17
Командую молодими кулінарами: Слава Камінська показала, як готувалася з дітьми до Великодня
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Разом з сином та донькою співачка спекла паску та пофарбувала яйця до свята

Слава Камінська з НеАнгелів проводить карантин разом з сином Леонардом і дочкою Лаурою, так що левову частину часу співачка посящает дітям. Вони разом готують, роблять іграшки своїми руками і навіть взяли участь у модному флешмобі з подушками, при цьому маля покрасувалася в маминих туфлях. А напередодні Великодня, який в Україні у 2020 році відзначають 19 квітня, артистка залучила дітей до підготовки до свята і показала процес в своєму Instagram.

Так, Слава з малятами пекли паски - на фото зірка показала кожного з "кухарів" в процесі вимішування тіста. Сама Камінська позує в ніжно-блакитному домашньому вбранні і задумливо дивиться на миску з готовим тістом.

Командую молодими кулінарами: Слава Камінська показала, як готувалася з дітьми до Великодня

Фото: Слава Камінська з дітьми готуються до Великодня (instagram.com/babaslavka)

А Леон і Лаура відображені в процесі його вимішування, при цьому на них милі яскраві кухонні фартухи.

"Всі при справі. Я, наприклад, як сама зайнята, красиво стою біля миски , командую молодими кулінарами і думаю. Як будемо святити паски в умовах карантину? Які варіанти та ідеї?" - прокоментувала публікацію зіркова мама.

Командую молодими кулінарами: Слава Камінська показала, як готувалася з дітьми до ВеликодняКомандую молодими кулінарами: Слава Камінська показала, як готувалася з дітьми до Великодня

Фото: Слава Камінська з дітьми готуються до Великодня (instagram.com/babaslavka)

Раніше Слава також поділилася відео, на якому вони з малюками фарбують яйця до свята - все з натуральних інгредієнтів! Рецепт співачка розкрила в описі.

"Тема нашого сьогоднішнього уроку — ЯЙЦЯ яскраві, святкові, прикрашені зеленкою. Яйця, як ви розумієте, самі себе не пофарбують, а ось діііти. Можуть одночасно оновити і модернізувати меблі, в тому числі і м'які ( безоплатно), ну і весело провести час. Мама (сьогодні це моя роль) володіє зеленкою і каструлею досконало і по самі лікті.

ПиСи: це всього лише фартух, усіх #яжемать прохання тримати себе і свій язик в #яжеруках!!!! До речі, у страсну п'ятницю можна тільки в такому вигляді фарбувати і командувати.

Командую молодими кулінарами: Слава Камінська показала, як готувалася з дітьми до ВеликодняКомандую молодими кулінарами: Слава Камінська показала, як готувалася з дітьми до Великодня
Фото: Слава Камінська з дітьми готуються до Великодня (instagram.com/babaslavka)

Шкарлупу цибулі нарізати ножицями, обваляти в шкарлупі мокрі яйця (щоб прилипла цибульна шубка) і закутати в марлю, як колобка, перев'язавши ниткою . Насипати сіль в холодну воду, покласти яйця, налити зеленки пляшечку і нехай варяться :) Після очистити від марлі, промити і змастити маслом. найкрасивіші яйця, які я коли-небудь робила", - розповіла Камінська.

Відео: Слава Камінська з дітьми готуються до Великодня (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів в мереживній білизні показала, як сходить з розуму на карантині.

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