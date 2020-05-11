З коляскою і букетом: Віра Кекелія показала першу прогулянку з новонародженим сином

Фото: Віра Кекелія і Роман Дуда (instagram.com/kekeliavera)

Артистка відсвяткувала свій перший День матері в ролі мами

У перший день травня українська співачка і актриса студії "Жіночий квартал" Віра Кекелія вперше стала мамою - в одному з пологових будинків Києва вона народила чоловікові Роману Дуді синочка Івана. До речі, її чоловік був присутній на пологах і вів себе дуже мужньо! Щасливі новоспечені батьки вже показали перше фото з малюком з пологового будинку, а також відео з виписки додому. Тепер же Віра поділилася знімком з першої прогулянки з дитиною на вулиці.

На зворушливому фото Кекелія відображена у вільних світлих джинсах і білій футболці, а зверху вона одягла коричневий плащ. В руках артистка тримає букет бузку, а поряд з нею стоїть коляска з сином. Зірка променисто посміхається і виглядає дуже щасливою.

У підписі до зворушливого кадру Віра зазначила, що це був її перший День матері (нагадаємо, в Україні відзначається 10 травня, - прим. ред.) в ролі мами.

Фото: Віра Кекелія (instagram.com/kekeliavera)

"Сьогодні вперше я святкую День Матері в ролі мами, а малюк обживає свою першу комфортну машину. Всіх матусь вітаю з цим святом! Здоров'я Вам, вашим прекрасним діткам і міцних відносин всередині родини", - побажала всім матусям Кекелія.

Користувачі мережі в свою чергу почали вітати новоспечену маму і залишили їй багато теплих побажань.

З прем'єрою, Маман))

З твоїм сонячним і яке надихало вдень, Верочек. Матуся!Тобі це так йде!

Вітаю з святом,матусю

Вітаю, Вірочка, з такою прекрасною роллю МАМИ! Від твого синочка пахне Богом, це так чудово і так короткостроково!!!

Це так мило... Вам до лиця материнство

Для Вас тепер багато чого буде вперше і це чудово! Зі святом, Вірочка

Вітаю. Хай дитина зростанні здоровою, чоловік думав над іншим)) і багато позитивних емоцій)

Скільки щастя в цьому фото

Вітаю вас

Вітаємо Вас з Народженням синочка. нехай росте здоровеньким

Вітаю з святом! Красива і щаслива матуся

Скріншот коментарів (instagram.com/kekeliavera)

Раніше Віра Кекелія розповіла, як проходить її вагітність і підготовка до пологів.