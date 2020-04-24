Коляденко, Кондратюк, Рибак та інші зірки розповіли, що нового освоїли на карантині

Олександр Лещенко разом з дружиною Ліною Верес

Українські селебрітіз поділилися своїми "хроніками карантину". Багато освоїли за цей період нові навички!

Діма Коляденко

Співак та шоумен Діма Коляденко під час карантину наводив марафет у квартирі: мив підлоги, дзеркала, ванну кімнату, пилососив. Але, головне – навчився готувати пиріжки і різну випічку. Своїми рецептами приготування артист з задоволенням ділиться зі своїми підписниками у соцмережах.

«На карантині я вперше навчився готувати пиріжки з листкового тіста! З начинками – рис, хек, цибуля, спеції, яйце... Навіть, вийшли сосиски в тісті! А особливо смачні в мене міні-піци з зелені, цибулі і помідорів! Смакота! Вважаю, що готування їжі – найкращі ліки від склерозу», – поділився артист.

Нагадаємо, днями Коляденко випустив новий позитивний сингл – «Супер Діма».

Діма Коляденко - «Супер Діма»

Влад Дарвін

Композитор і співак Vlad Darwin під час карантину освоїв нову для себе область: відео інтерв'ю і монтаж! Артист Youtube запустив авторський проект «Pro:wider with Vlad Darwin». В мережі вже є пілотний випуск інтерв'ю зі співачкою Laura Marti.

«Я спілкуюся зі своїми гостями на самі різні теми: відносини, бізнес, музика, реалізація. Перед карантином я записав кілька цікавих розмов, і тепер їх самостійно монтую і навіть роблю постобробку. Паралельно створив новий Youtube-канал «Pro:wider with Vlad Darwin», куди цей контент завантажую. Скоро на каналі буде дуже корисне відео на тему Дизайну Людини», – заінтригував Vlad Darwin.

Днями дует Alyosha & Vlad Darwin випустили нову версію пісні «Торнадо» в стилі синтвейв. Творці реміксу – тандем діджеїв і саундпродюсера Midnight Daddies. Влад рекомендує додати трек в плейлист для занять спортом.

Олександр Лещенко

Хореограф-постановник Олександр Лещенко разом з дружиною Ліною Верес вдома на карантині відпочивають і висипаються. А ще Олександр придбав собі клавіші, про які давно мріяв, але ніяк руки не доходили купити.

«Ніяких будильників! Дивимося кіно, читаємо літературу, займаємося спортом. Наводимо порядки в шафі, в телефоні і ноут, в голові. Обов'язково виходимо на вулицю подихати свіжим повітрям. Саша кожен вечір освоює клавіші. І з кожним днем це звучить все краще!», – розповіли Олександр і Ліна.

Софія Єгорова

Співачка Софія Єгорова, яка нещодавно презентувала весняний трек «Ми є любов», на карантині займається спортом, прибирає в квартирі, грає на фортепіано, співає і читає. Софія вперше спробувала для себе курси англійської мови, а також почала готувати за новими рецептами.

«Я записалася на курси англійської, до карантину вчила його тільки у Вузі. Хочу вдосконалити знання мови. Для різноманітності трохи пробую готувати нові страви! Ще я записую відео з творчими домашніми завданнями - вокал, фортепіано, акторська, пантоміма. Стійка для мікрофону вже перетворилася на штатив, а фортепіано «подорожує» по кімнаті, щоб знайти гарне світло і ракурс для різних зйомок! Іноді беру участь у цікавих челенджах і ділюся цим у соцмережах», – поділилася Софія Єгорова.

Анна Гомонова

Модель і художниця Анна Гомонова вперше для себе спробувала багато того, що пов'язано з сидячим способом життя і неприйнятно для неї у звичному житті.

«Сьогодні, коли багато хто залишаються вдома, є можливість не тільки зайнятися накопиченими справами, але заново відкрити світ навколо себе і вдосконалити, необхідні в житті, навички. Я спробувала веселі онлайн-тренування з ютьюб трансляції; вивчила історію пандемій в ілюстраціях і статтях; експериментувала з їжею; проаналізувала свій бюджет; перепланувала зміну подорожі та міжнародні заходи, де я повинна була приймати участь. Перебрала аптечку, спробувала медитацію. Також відвідую онлайн-семінари з англійської мови та освоєння екзотичної кухні. Кожен день виходжу на зв'язок з друзями і батьками для обговорення загальних новин», – поділилася Анна Гомонова.

Олександр Прохоров

Хореограф, срібний фіналіст проекту «Танці з зірками» Олександр Прохоров самоізоляцію проводить на свіжому повітрі у батьків, вдома. Танцюрист допомагає рідним з садом і городом, а в перервах займається спортом, англійською і намагається не сумувати. Допомагають у цьому Прохорову різні челенджи, які зараз на піку популярності в мережі.

«Багато хто у цей період проявляє себе по-новому. Я, наприклад, вперше нарубав цілу вантажівку дров. Після цього мені потрібно було ще два дні, щоб відлежатися (посміхається). Ну хто ще може похвалитися таким успіхом в цьому?» – розповів Олександр.

Аня Нілова

Співачка і автор пісень Аня Нілова дотримується карантину. Запис нового альбому артистка відклала на час карантину, а ось написанням нових пісень Нілова продовжує займатися. Аня зізналася, що вдома не так нудно, як їй спочатку здавалося.

«Я тренуюся, переглянула купу трилерів, пишу нові пісні, читаю. При бажанні завжди є чим себе зайняти. Ще я вперше мила вікна вдома, ніколи цього не робила», – поділилася Нілова.

Аня, яка нещодавно випустила новий трек «Соло», зізналася, що після карантину вона сходить в кіно. З попкорном, без масок і з людьми, які не будуть в передінфарктному стані якщо вона поруч випадково чхне.

Ігор Кондратюк

Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк під час карантину реалізував давню задумку і запустив онлайн конкурс "Караоке на дивані" або, як пожартував сам Кондратюк, "Караоке на карантині". Телеведучий, щоб захопити українців і додати фарби у карантинні будні! Щотижня всі бажаючі надсилають свої хвилинні відео на офіційну сторінку @karaoke_na_dyvani в Instagram. Голосування відбувається лайками та коментарями. А автор кращого відео в кінці тижня отримує титул «Найкращий диванний співак» та призи від партнерів ігри.

Також Ігор Кондратюк розповів, що займається корисними справами, які раніше відкладав через брак часу і щільного графіка:

«Дивлюся серіали і фільми і, здається, вже все найцікавіше переглянув. Читаю книги - у мене бібліотека під 2 тисячі найменувань. Гуляю з собакою в лісі. Один раз в тиждень виїжджаю в магазин за покупками. З виконанням усіх вимог: маска, рукавички, дистанція і нескінченне миття рук...

Після закінчення карантину, перше, що зроблю - напевно, піду в ресторан і кіно. А якщо карантину вже в липні не буде - то поїдемо з родиною в давно заплановану поїздку в США. В останнє не віриться. Дай Бог, щоб вийшло в наступному році...»

Олександр Рибак

Співак і скрипаль Олександр Рибак дотримується строгого карантину. У своїй квартирі в Осло артист записує відеозвернення до шанувальників, музичні та гумористичні відео. Олександр Рибак був запрошений виступити у фіналі Євробачення 2020 в Нідерландах, як один з найяскравіших переможців пісенного конкурсу. Але, у зв'язку з нинішньою ситуацією в світі - конкурс перенесли на 2021 рік.

«Привіт з Норвегії! Сиджу вдома, займаюся музикою, граю в приставку. Євробачення 2020 скасували. Ми якраз планували дуже класний номер для фіналу 16 травня. Я співчуваю новим артистам, які прагнули завоювати Європу. У той же час, я дуже радий, що автоматично усіх запросили на наступний рік. Так що, я дуже сподіваюся, що національні відбори наступного року будуть поважати це важливе рішення. А до цього будемо мити руки! Люблю вас!» – прокоментував Олександр Рибак події, що відбуваються.

Олександр Рибак звернувся до шанувальників з Осло

Артист поділився, що перше, що він зробить після закінчення карантину - зустрітися з друзями і продовжить роботу над проектами з партнерами.

Яна Прядко

Продюсер і керівник продюсерського агентства Master Management - Яна Прядко перетворила свій будинок в міні-офіс. Тепер всі переговори з артистами відбуваються у вигляді відеоконференцій і прямо з дому йдуть наради команд. Як розповіла Яна, творча робота не зупиняється: артисти презентують нові пісні та кліпи, роблять соціальні проекти.

«Всі зустрічі і справи по артистам вирішуємо онлайн. За місяць карантину встигли презентувати 5 синглів. Ще карантин дав прекрасну можливість більше часу проводити з дитиною, тоді як у робочому графіку - це така бажана, але все ж розкіш. А тут карантин, так карантин - дитина щаслива! Трохи більше часу і натхнення з'явилося для нових кулінарних експериментів і це добре виходить. Наприклад, зробила дуже смачне тірамісу, знайшла новий рецепт м'яса в духовці. І точно це вперше, на карантині, я змогла сидіти кілька днів поспіль не виходячи з дому - раніше б не повірила, що так реально може бути. Вже є цілий список відкладених планів must-do. Крім того, ми на весну планували вечірку-презентацію наших новин від Master Management. Тепер всі презентації та концерти після карантину, здоров'я всіх - найважливіше», - поділилася продюсер Яна Прядко.