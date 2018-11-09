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Обручка з дротика: як відомий шоумен освідчувався своїй майбутній дружині

Lite » Зірки 09.11.2018 - 21:09
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Дядя Жора згадав, як робив своїй коханій пропозицію руки і серця

Популярний український шоумен, гуморист, співак і актор Вадим Мічковський, більш відомий як Дядя Жора, розповів, як просив руки своєї майбутньої дружини.

У коментарі газеті "Експрес" артист сказав, що у нього "була особлива ситуація".

"У мене була особлива ситуація. Якось моя майбутня дружина прийшла у КВН-офіс команди "Три товстуни". Тоді нас активно запрошували виступати на всілякі події, було багато концертів. Вона помітила у календарі, де ми записували всі ці замовлення, таку собі особливу подію - "весілля дяді Жори", - згадав Вадим.

Обручка з дротика: як відомий шоумен освідчувався своїй майбутній дружині

Дядя Жора (фото: facebook.com/vadim.michkovskiy.dyadyajora)

"Я справді запланував, що цієї дати в нас буде весілля, записав, аби не взяти інше замовлення. Знав, що є ще багато часу, тож встигну  освідчитися. Та вона побачила запис і стала розпитувати. Я не розгубився. Із пляшки шампанського зняв дротик і швиденько скрутив обручку... Вона сказала "так". А через  декілька днів урочисто освідчився зі справжньою обручкою", - зазначив Дядя Жора.

Обручка з дротика: як відомий шоумен освідчувався своїй майбутній дружині

Дядя Жора з дружиною (фото: facebook.com/vadim.michkovskiy.dyadyajora)

Раніше ми писали про те, що Дядя Жора розвеселив користувачів соціальних мереж святковим образом на честь Геловіна.

Нагадаємо, що нещодавно популярні українські артисти - співачка Лавіка і учасник групи BRO Borisenko Brothers Володимир Борисенко - узаконили свої відносини.

Відео: РБК-Україна

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