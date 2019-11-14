Кокетлива Наталя Могилевська в оточенні молодих хлопців заінтригувала планами на Новий рік

Могилевська закликає приєднатися до неї в новорічну ніч
Наталя Могилевська продовжує дивувати шанувальників своєю активністю. Українська співачка одне за іншим відвідує світські заходи і виступає на різних концертах. 3 листопада під час особливо ефіру шоу Танці з зірками 2019 Могилевська знову повернулася на паркет проекту, де станцювала з Владом Ямою. Пізніше співачка виступила на концерті "Вечір прем'єр з Катею Осадчою". Більш того, Могилевська вже встигла знятися для новорічного шоу одного з українських телеканалів. І потішити шанувальників фото зі зйомок.
Мова йде про новорічне шоу “Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня! Для свого виступу Наталія вибрала дійсно ефектний наряд - лакове плаття-плащ на голе тіло. Сукня оголює ніжку виконавиці, а також одне плече. Що виглядає дуже ефектно!
Наталя Могилевська в яскравій сукні (фото: прес-служба "Україна")
Крім того, під час яскравого виступу Могилевську також супроводжувала підтанцьовка з шести молодих хлопців.
“#ПОКОХАЛА! Новорічне шоу на каналі "Україна". Зустрінемо 2020 рік разом! Хто чекає Новий рік?" - підписала ефектний кадр співачка.
Ефектна Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Звичайно ж, шанувальники виконавиці не змогли залишити без уваги її новий пост:
Скріншот коментарів: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко здивувала визнанням про конфлікт з Могилевською! Артистки не спілкувалися кілька років.
"Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу", - каже Регіна.