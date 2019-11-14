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Кокетлива Наталя Могилевська в оточенні молодих хлопців заінтригувала планами на Новий рік

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Могилевська закликає приєднатися до неї в новорічну ніч

Наталя Могилевська продовжує дивувати шанувальників своєю активністю. Українська співачка одне за іншим відвідує світські заходи і виступає на різних концертах. 3 листопада під час особливо ефіру шоу Танці з зірками 2019 Могилевська знову повернулася на паркет проекту, де станцювала з Владом Ямою. Пізніше співачка виступила на концерті "Вечір прем'єр з Катею Осадчою". Більш того, Могилевська вже встигла знятися для новорічного шоу одного з українських телеканалів. І потішити шанувальників фото зі зйомок.

Мова йде про новорічне шоу “Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня! Для свого виступу Наталія вибрала дійсно ефектний наряд - лакове плаття-плащ на голе тіло. Сукня оголює ніжку виконавиці, а також одне плече. Що виглядає дуже ефектно!

Наталя Могилевська в яскравій сукні (фото: прес-служба "Україна")

Крім того, під час яскравого виступу Могилевську також супроводжувала підтанцьовка з шести молодих хлопців.

“#ПОКОХАЛА! Новорічне шоу на каналі "Україна". Зустрінемо 2020 рік разом! Хто чекає Новий рік?" - підписала ефектний кадр співачка.

Ефектна Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звичайно ж, шанувальники виконавиці не змогли залишити без уваги її новий пост:

  • "Стильна, мила, гламурна, модна!"
  • "Хочу бути сильною, як Ви, Наталко, Ви така класна"
  • “Які ніжки!!! Супер!"
  • "Я чекаю, дуже, як маленька дівчинка"
  • "Фото шикарне"
  • "Наша КРАСУНЯ!"
  • "Вауууу яка красуня, дуже красива"
  • “Ви така гарна! люблю вашу творчість вже багато роківІ кожен раз ви продовжуєте нас дивувати!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко здивувала визнанням про конфлікт з Могилевською! Артистки не спілкувалися кілька років.

"Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу", - каже Регіна.

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