Кокетлива Наталя Могилевська в оточенні молодих хлопців заінтригувала планами на Новий рік

Наталя Могилевська продовжує дивувати шанувальників своєю активністю. Українська співачка одне за іншим відвідує світські заходи і виступає на різних концертах. 3 листопада під час особливо ефіру шоу Танці з зірками 2019 Могилевська знову повернулася на паркет проекту, де станцювала з Владом Ямою. Пізніше співачка виступила на концерті "Вечір прем'єр з Катею Осадчою". Більш того, Могилевська вже встигла знятися для новорічного шоу одного з українських телеканалів. І потішити шанувальників фото зі зйомок.

Мова йде про новорічне шоу “Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня! Для свого виступу Наталія вибрала дійсно ефектний наряд - лакове плаття-плащ на голе тіло. Сукня оголює ніжку виконавиці, а також одне плече. Що виглядає дуже ефектно!

Наталя Могилевська в яскравій сукні (фото: прес-служба "Україна")

Крім того, під час яскравого виступу Могилевську також супроводжувала підтанцьовка з шести молодих хлопців.

“#ПОКОХАЛА! Новорічне шоу на каналі "Україна". Зустрінемо 2020 рік разом! Хто чекає Новий рік?" - підписала ефектний кадр співачка.

Ефектна Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звичайно ж, шанувальники виконавиці не змогли залишити без уваги її новий пост:

"Стильна, мила, гламурна, модна!"

"Хочу бути сильною, як Ви, Наталко, Ви така класна"

“Які ніжки!!! Супер!"

"Я чекаю, дуже, як маленька дівчинка"

"Фото шикарне"

"Наша КРАСУНЯ!"

"Вауууу яка красуня, дуже красива"

“Ви така гарна! люблю вашу творчість вже багато роківІ кожен раз ви продовжуєте нас дивувати!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко здивувала визнанням про конфлікт з Могилевською! Артистки не спілкувалися кілька років.

"Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу", - каже Регіна.