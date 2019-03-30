ru
ua

Кокетлива Каменських в міні-сукні спокусила відвертим образом


Співачка підкреслила апетитні форми пікантним нарядом

Настя Каменських любить радувати і дивувати своїх шанувальників відвертими фото і відео. Так, днями співачка представила гарячий кліп на ремікс свого гучного хіта Peligroso, який вона виконала спільно із зіркою латиноамериканської музики De La Ghetto, але вирішила, що цього буде мало, і поділилася в своєму Instagram ще й відвертим фото.

Відзначимо, що в результаті обробки в якомусь додатку на знімку є цікаві візуальні ефекти. Настя ж позує біля дзеркала в чорній міні-сукні на бретельках з глибоким декольте. При цьому вона кокетливо знімає з плеча одну з бретелек. Доповнюють образ чорні колготки, масивна прикраса-чокер і висока зачіска.

Каменських ніяк не підписала публікацію, лише супроводила її смайликом у вигляді диявола - можливо, натякаючи, яка вона гаряча дияволиця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники поспішили залишити безліч захоплених коментарів улюбленій артистці.

  • "Найкраща"
  • "Красуня"
  • "kamenskux краща"
  • "Красуня ви принадність"
  • "Сексі"
  • "Спочатку подумала, що це Кім))"
  • "Вау"
  • "Нереально крута"
  • "Ви неперевершено красиві. Удачі Вам"
  • "Вогонь"
  • "Прекрасна Настя"
  • "Моя богиня"

Нагадаємо, що Настя Каменських знялася в новому молодіжному серіалі "Хостел" і зіграла саму себе.

Раніше Настя Каменських захопила мережу своїм вокалом наживо, показавши діапазон голосових можливостей.

"Життя з ніг на голову": Джамала привітала сина з днем народження і показала його обличчя (фото) Голлівудська зірка засвітилася в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера
Читати всі новини