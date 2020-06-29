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Хто кого? Юрій Горбунов влаштував з підрослим синочком "чоловічий" батл

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2020 - 16:42
Хто кого? Юрій Горбунов влаштував з підрослим синочком "чоловічий" батл
Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Тато і син позмагалися в серйозному "виді спорту"

Юрій Горбунов та Катя Осадча вільний час присвячують сину Івану, який росте активним і допитливим. Хоч обличчя хлопчика батьки приховують і не поспішають показувати шанувальникам, ті вже давно вирахували, що хлопчик схожий на ведучого. Шоумен якось пояснив, що показати себе публіці - це має бути самостійним рішенням хлопчика, а поки він занадто малий, батьки не хочуть це робити замість нього. Зірковий тато всіляко балує і розвиває малюка, а також вже бере його з собою в річкові подорожі, адже нещодавно шоумен став дипломованим шкіпером! Тепер же Юрій показав, як ще розважається з сином. Наприклад, вони стрибають на бабуте і влаштовують справжні змагання.

Юрій в куртці, футбольці і темних обтягуючих штанях, босий з сеьезним обличчям намагається "обскакати" жвавого та активнго Івана, який, схоже, татові поступатися не збирається.

"Ну, хто кого перестрибає?" - жартома і звикликом поцікавився ведучий. Підписники Юрія припустили, що переміг Іван, а також зробили компліменти зірковій сім'ї.

Хто кого? Юрій Горбунов влаштував з підрослим синочком &quot;чоловічий&quot; батл

Юрій Горбунов повеселився з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Дуже пощастило: Осадча умилила фото Горбунова з підрослим синочком

  • Дуже гарний син у вас
  • СУПЕР! І тато кайф зловив!
  • Ох, які милі!
  • Гарний тато
  • Ясно, що Іван

Скріншот коментарів

До речі, вдосталь настрибавшись, Юрій пішл готувати шашлик на відкритому повітрі – це не перший раз, коли він балує сім'ю м'ясною стравою власного приготування.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадчя показала спільне робоче селфі з чоловіком. Вона заінтригувала натяком, що пара знову бере участь в одному проекті на двох.

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Автор: Lite

Теги Новини України Юрій Горбунов
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