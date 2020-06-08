На кого схожий? Влад Яма зачарував мережу фото з батьками

Відомий український танцівник і хореограф Влад Яма дуже сімейна людина і з задоволенням проводить час з дружиною Ліліаною і синочком Леоном. А на свято Трійці суддя Танців з зірками вирішив провідати батьків у рідному місті Запоріжжі. На своїй сторінці в Instagram він виклав ніжне сімейне фото, привівши в захват підписників.

На знімку Влад позує з мамою Любов'ю і татом Миколою - всі троє обіймають один одного і щасливо посміхаються, радіючи зустрічі. Судячи з заднього фону, сім'я насолоджувалася відпочинком на природі.

"Здається, на цей раз батьки навіть помолодшали! Люблю вас", – зворушливо написав Яма.

Влад Яма показав миле фото з батьками (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фолловери засипали йогозворушеними коментарями і почали сперечатися, на кого ж більше схожий зірковий хореограф.

Які у Вас батьки хороші!!!

Який подарунок батькам зробив! Щасливі!

Влад схожий по-моєму на маму .)

Щастя Вам усім і здоров'я , довгих років життя

Влад схожий на тата,спасибі батькам за гідного сина,який радує не тільки їх і нас,гордість України.

Батьки..це свято))

Круто, батька це святе

Гарни

А ви на маму похожі

На тата схожий дуже)

Які Ви тут всі гарні .Вітаю Вас з зеленими святами міцного здоров'я та Божого благословіння Вашій родині

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином Леоном.