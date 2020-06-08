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На кого схожий? Влад Яма зачарував мережу фото з батьками

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Хореограф з'їздив в рідне Запоріжжя, щоб провідати рідних

Відомий український танцівник і хореограф Влад Яма дуже сімейна людина і з задоволенням проводить час з дружиною Ліліаною і синочком Леоном. А на свято Трійці суддя Танців з зірками вирішив провідати батьків у рідному місті Запоріжжі. На своїй сторінці в Instagram він виклав ніжне сімейне фото, привівши в захват підписників.

На знімку Влад позує з мамою Любов'ю і татом Миколою - всі троє обіймають один одного і щасливо посміхаються, радіючи зустрічі. Судячи з заднього фону, сім'я насолоджувалася відпочинком на природі.

"Здається, на цей раз батьки навіть помолодшали! Люблю вас", – зворушливо написав Яма.

Влад Яма показав миле фото з батьками (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фолловери засипали йогозворушеними коментарями і почали сперечатися, на кого ж більше схожий зірковий хореограф.

  • Які у Вас батьки хороші!!!
  • Який подарунок батькам зробив! Щасливі!
  • Влад схожий по-моєму на маму .)
  • Щастя Вам усім і здоров'я , довгих років життя
  • Влад схожий на тата,спасибі батькам за гідного сина,який радує не тільки їх і нас,гордість України.
  • Батьки..це свято))
  • Круто, батька це святе
  • Гарни
  • А ви на маму похожі
  • На тата схожий дуже)
  • Які Ви тут всі гарні .Вітаю Вас з зеленими святами міцного здоров'я та Божого благословіння Вашій родині

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином Леоном.

Автор: Марина Настевіч

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