На кого схожий? Влад Яма зачарував мережу фото з батьками

Хореограф з'їздив в рідне Запоріжжя, щоб провідати рідних
Відомий український танцівник і хореограф Влад Яма дуже сімейна людина і з задоволенням проводить час з дружиною Ліліаною і синочком Леоном. А на свято Трійці суддя Танців з зірками вирішив провідати батьків у рідному місті Запоріжжі. На своїй сторінці в Instagram він виклав ніжне сімейне фото, привівши в захват підписників.
На знімку Влад позує з мамою Любов'ю і татом Миколою - всі троє обіймають один одного і щасливо посміхаються, радіючи зустрічі. Судячи з заднього фону, сім'я насолоджувалася відпочинком на природі.
"Здається, на цей раз батьки навіть помолодшали! Люблю вас", – зворушливо написав Яма.
Влад Яма показав миле фото з батьками (фото: instagram.com/vladyama_official)
Фолловери засипали йогозворушеними коментарями і почали сперечатися, на кого ж більше схожий зірковий хореограф.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином Леоном.
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Автор: Марина Настевіч