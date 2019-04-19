На кого схожий? Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина

Після перших тижнів мовчання молоді батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов почали потроху ділитися емоціями від нового для себе етапу в житті. Зіркова пара іноді публікує фото і відео з малюком Михайлом, однак дитина завжди показана зі спини або ж в кадрі тільки його ручка або ніжка. Однак днями ведуча випадково показала в мережі і обличчя синочка.

Вона опублікувала у своїх Instagram-історіях відео того, як маленькому Майклу, як його називають, роблять масаж. На самому відео обличчя малюка як і раніше не видно, однак його прекрасно можна розглянути на великому родинному портреті, який висить у кадрі за спиною масажистки. Регіна майже одразу ж видалила публікацію, однак в мережі вже зберегли скріншот.

На портреті Регіна і Влад позують в обнімку, а між ними - малюк Майкл, якому зараз вже більше чотирьох місяців.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"А ми так чекали нашу фею. Вона прийшла і Майкл поповз", – підписала Тодоренко видалене відео.

Що ж, тепер шанувальники можуть обмінятися припущеннями, на кого ж більше схожий син відомої пари.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

А самі Топалов і Тодоренко тим часом не сидять весь час вдома і нещодавно вперше вийшли у світ після народження дитини. Стильна пара в total black образах відвідала модну премію і з задоволенням позувала на червоній доріжці.

Ми також повідомляли, що Тодоренко і Топалов пояснили, як стали "кращими" батьками для Майкла. У пари виникає багато питань про виховання і правильний підхід до дитини, відповіді на які вони часто черпають із книг.

До речі, Регіна Тодоренко показала, як часом непросто їй доводиться з синочком Михайлом. В жартівливій формі вона розповіла, що дитині часто щось виявляється не за смаком і він голосно повідомляє про це.