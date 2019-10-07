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На кого схожий? Наталя Водянова вперше показала обличчя сина від Антуана Арно

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.10.2019 - 19:35
На кого схожий? Наталя Водянова вперше показала обличчя сина від Антуана Арно
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель умилила мережа рідкісним фото

Наталя Водянова – модель, філантроп, бізнесвумен. Але, мабуть, головна її іпостась – мама. Вона обожнює всіх п'ятьох дітей: 17-річного Лукаса, 13-річна у Неву, 12-річного Віктора, а також 5-річного Максима та 3-річного Романа. Всі вони регулярно з'являються на сторінці моделі в Instagram. Але якщо старших дітей моделі – від британського лорда Джастіна Портмана – шанувальники давно знають в обличчя, молодших, від французького бізнесмена Антуана Арно, вона ніколи не показувала.

На кого схожий? Наталя Водянова вперше показала обличчя сина від Антуана АрноСин Водянової Максим (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото з хлопчиками Наталя завжди прикриває ним лиця стікерами-сердечками. Можливо, на такий конфіденційності наполягає чоловік Водянової. Може, сама модель не хоче зайвих розмов і обговорень. Як би там не було, на останній фотографії у своєму акаунті вона вирішила трохи порушити цю традицію.

На кого схожий? Наталя Водянова вперше показала обличчя сина від Антуана Арно

На кого схожий? Наталя Водянова вперше показала обличчя сина від Антуана АрноМодель намагається не показувати обличчя молодших дітей (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія опублікувала фото, на якому показала одного з молодших синів – Максима. Малюк позує на тлі місяця, посміхаючись і дивлячись у камеру. "Маленький принц", – додала вона романтичний підпис. І хоча через освітлення обличчя дитини не дуже добре видно, все ж можна розрізнити риси. Фолловери Наталії тут же почали обговорювати фото і захоплюватися ним. Більшість зійшлися на думці, що він – точна копія знаменитої моделі.

"Мамине обличчя проглядає крізь тінь", "На вас схожий, це четвертий ваш син?", – пишуть шанувальники зірки.

На кого схожий? Наталя Водянова вперше показала обличчя сина від Антуана АрноНаталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/antoinearnault)

Сам Антуан рідко публікує у своєму акаунті в Instagram, і в основному його пости носять робочий характер. Крім того, на його сторінці можна знайти романтичні кадри з коханою, а от дітей він намагається не показувати.

Цікаво, що молодший син Водянової – Роман – народився в один день з Антуаном. Так що 4 червня у знаменитій родині відзначається подвійне свято.

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