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У кого очі хитріші? Юрій Горбунов підкорив ніжністю з дружиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.12.2019 - 14:32
У кого очі хитріші? Юрій Горбунов підкорив ніжністю з дружиною
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучий поділився милим фото зі спільних зйомок

Зіркова пара подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов багато часу проводять разом - як вдома з синочком, так і в подорожах і навіть на роботі, адже їх нерідко запрошують вести заходи разом. Нещодавно вони з'їздили у відрядження в Одесу, де встигли прогулятися по місту і поділитися забавним селфи на тлі дюка. І ось у них знову спільні зйомки - а вони тільки раді!

На своїй сторінці в Instagram Горбунов поділився ніжним знімком з дружиною. Обидва вони ошатно одягнені і з посмішками дивляться в об'єктив.

"Ну і в кого очі хитріші???" - жартівливо прокоментував фото шоумен.

У кого очі хитріші? Юрій Горбунов підкорив ніжністю з дружиною

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Думки користувачів мережі з цього приводу розділилися. Однак практично всі зійшлися на тому, що Юра і Катя виглядають дуже закоханими та щасливими.

  • У Юрія
  • в обох
  • У Юрка,хитрющие..
  • Хитрують в чотири ока
  • Неймовірно гарні як завжди, очі закоханих людей і це круто. а щодо *хитрющі то у Вас Юрій
  • У чоловіка, хітріші очі!
  • У Вас, Юрій)
  • У Юрі хитріші )) Но закохані обоє і щастям світяться ))
  • Хитрих очей ,небачу .Бачі світлі , приємні , довірливі очі в обох .Успіхів вам .......Всього найкращого.
  • Нуль хитрості! Тільки чарівність
  • У Юрі. Такий собі невинно -хитринький. Взагалі ви дуже позитивна пара.
  • У Катеріні
  • Катюша - Красуня!
  • Голубки-голубочки!!!

У кого очі хитріші? Юрій Горбунов підкорив ніжністю з дружиною

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Ванею і поділився секретами виховання.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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