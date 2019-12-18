У кого очі хитріші? Юрій Горбунов підкорив ніжністю з дружиною

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучий поділився милим фото зі спільних зйомок

Зіркова пара подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов багато часу проводять разом - як вдома з синочком, так і в подорожах і навіть на роботі, адже їх нерідко запрошують вести заходи разом. Нещодавно вони з'їздили у відрядження в Одесу, де встигли прогулятися по місту і поділитися забавним селфи на тлі дюка. І ось у них знову спільні зйомки - а вони тільки раді!

На своїй сторінці в Instagram Горбунов поділився ніжним знімком з дружиною. Обидва вони ошатно одягнені і з посмішками дивляться в об'єктив.

"Ну і в кого очі хитріші???" - жартівливо прокоментував фото шоумен.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Думки користувачів мережі з цього приводу розділилися. Однак практично всі зійшлися на тому, що Юра і Катя виглядають дуже закоханими та щасливими.

У Юрія

в обох

У Юрка,хитрющие..

Хитрують в чотири ока

Неймовірно гарні як завжди, очі закоханих людей і це круто. а щодо *хитрющі то у Вас Юрій

У чоловіка, хітріші очі!

У Вас, Юрій)

У Юрі хитріші )) Но закохані обоє і щастям світяться ))

Хитрих очей ,небачу .Бачі світлі , приємні , довірливі очі в обох .Успіхів вам .......Всього найкращого.

Нуль хитрості! Тільки чарівність

У Юрі. Такий собі невинно -хитринький. Взагалі ви дуже позитивна пара.

У Катеріні

Катюша - Красуня!

Голубки-голубочки!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Ванею і поділився секретами виховання.