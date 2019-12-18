У кого очі хитріші? Юрій Горбунов підкорив ніжністю з дружиною

Ведучий поділився милим фото зі спільних зйомок
Зіркова пара подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов багато часу проводять разом - як вдома з синочком, так і в подорожах і навіть на роботі, адже їх нерідко запрошують вести заходи разом. Нещодавно вони з'їздили у відрядження в Одесу, де встигли прогулятися по місту і поділитися забавним селфи на тлі дюка. І ось у них знову спільні зйомки - а вони тільки раді!
На своїй сторінці в Instagram Горбунов поділився ніжним знімком з дружиною. Обидва вони ошатно одягнені і з посмішками дивляться в об'єктив.
"Ну і в кого очі хитріші???" - жартівливо прокоментував фото шоумен.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Думки користувачів мережі з цього приводу розділилися. Однак практично всі зійшлися на тому, що Юра і Катя виглядають дуже закоханими та щасливими.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Ванею і поділився секретами виховання.