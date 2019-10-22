"Коли дружина готує": Юрій Горбунов зачарував душевним домашнім фото

Ведучий насолодився затишним обідом у дворі свого будинку
Ведучий Танців з зірками 2019 Юрій Горбунов, який нещодавно розповів про виховання дворічного синочка Івана і зізнався, що відверто балує дитину, показав шанувальникам душевний домашній кадр. Шоумен не раз говорив, що тепер весь свій вільний час він хоче проводити з сім'єю - у цікавих подорожах або ж в їх з Катею Осадчою затишному заміському будинку.
На знімку Юрій сидить за столом, накритим у дворі будинку, і з апетитом їсть борщ з чорним хлібом. Поруч також можна помітити келих білого вина і красивий букет осінніх квітів у вазі. А за спиною Горбунова відкривається приголомшливий вид на пожовклі дерева.
За словами ведучого, обід вийшов дуже смачним, адже його приготувала його кохана дружина Катя Осадча.
"Коли жінка готує-треба їсти!! #смачнобосвоє", - прокоментував Горбунов.
Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Фоловери в коментарях активно хвалять хазяєчку-Осадчу і мудрого чоловіка, а також бажають приємного апетиту і захоплюються видом з їхнього двору.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, щаслива Катя Осадча повалялась з сином в осінньому листі і поділилася душевними фото.
Раніше Катя Осадча з Юрієм Горбуновим і сином насолодилися осінньої прогулянкою по Дніпру на кораблику.