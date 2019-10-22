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"Коли дружина готує": Юрій Горбунов зачарував душевним домашнім фото

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Ведучий насолодився затишним обідом у дворі свого будинку

Ведучий Танців з зірками 2019 Юрій Горбунов, який нещодавно розповів про виховання дворічного синочка Івана і зізнався, що відверто балує дитину, показав шанувальникам душевний домашній кадр. Шоумен не раз говорив, що тепер весь свій вільний час він хоче проводити з сім'єю - у цікавих подорожах або ж в їх з Катею Осадчою затишному заміському будинку.

На знімку Юрій сидить за столом, накритим у дворі будинку, і з апетитом їсть борщ з чорним хлібом. Поруч також можна помітити келих білого вина і красивий букет осінніх квітів у вазі. А за спиною Горбунова відкривається приголомшливий вид на пожовклі дерева.

За словами ведучого, обід вийшов дуже смачним, адже його приготувала його кохана дружина Катя Осадча.

"Коли жінка готує-треба їсти!! #смачнобосвоє", - прокоментував Горбунов.

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фоловери в коментарях активно хвалять хазяєчку-Осадчу і мудрого чоловіка, а також бажають приємного апетиту і захоплюються видом з їхнього двору.

  • Смачного!
  • Бо готує вона дуже рідко)))
  • Такий красень
  • Красиво у вас там.
  • Бо воно смачно
  • Домашній борщик - Це смачно
  • Мудро, далекоглядно
  • Особливо смачно коли навколо така природа
  • Який сад у вас чарівний!)))
  • У колі готує жінка красуня, то їсти потрібно тільки з задоволенням . Смачного вам
  • супер
  • Юра, коли жінка готує, то необхідно їсти
  • За спиною така красу, просто. Готова картина!
  • Дуже гарний букет на столі)
  • А яка природа шикарна на задньому плані! А яка дружина молодець, що знаходить час і сама готує. А який люблячий чоловік - і їсть, і хвалити дружину

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, щаслива Катя Осадча повалялась з сином в осінньому листі і поділилася душевними фото.

Раніше Катя Осадча з Юрієм Горбуновим і сином насолодилися осінньої прогулянкою по Дніпру на кораблику.

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