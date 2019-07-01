"Коли заміж?" Світлана Лобода заінтригувала мрійливим фото з весільним букетом

На весіллі своєї сестри співачка зловила букет нареченої
На днях Світлана Лобода повеселилася на весіллі - її молодша сестра Ксенія 29 червня вийшла заміж. Звичайно ж, співачка привітала рідну людину, не обійшлося і без цікавих знаків - саме 36-річна артистка зловила букет нареченої. Раніше вона поділилася на своїй сторінці в Instagram забавним відео процесу.
До речі, за словами тамади, це вийшло випадково і Світлана зовсім не прагнула зловити квіти. А тепер Лобода заінтригувала прихильників новим знімком з тим самим щасливим букетом.
На фото вона сидить на дивані, тримаючи квіти в руках і мрійливо дивлячись у далечінь. Знаменитість ніяк не стала коментувати кадр.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фолловери активно бажають улюбленій артистці щастя і цікавляться, коли ж відбудеться її власне весілля, натякаючи, що вже пора.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
А ось як виглядав момент лову букета.
Відео: Світлана Лобода на весіллі сестри Ксенії (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода показала щасливе весільне фото разом з сестрою і мамою.
Також Світлана Лобода інтригує фанів знімком з можливим коханим - однак на фото не видно обличчя чоловіка.
До речі, нещодавно Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото.