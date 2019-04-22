"Коли встиг?" Потап похвалився фото з Парижа після фіналу Голосу країни 9

Популярний продюсер і репер Потап, а також зірковий тренер шоу Голос країни Потап відразу після фіналу проекту вирішив вирушити у Францію. Його талановита підопічна Карина Арсентьєва стала суперфіналісткою вокального шоу, але поступилася місцем підопічній Дана Балана Оксані Мусі. Схоже, співак вирішив, що йому пора відпочити від вокальних баталії і махнув в Париж. Фото з французької столиці на фоні однієї з визначних пам'яток він опублікував в Instagram.

Потап зробив селфи поряд з Вандмською колоною. Він багатозначно показує пальцем вгору – нагорі пам'ятки знаходиться статуя Наполеона, але на фото її неможливо розглянути через ракурс.

Шанувальники здивувалися, як швидко він змінив Київ на Париж, а також вирішили підтримати і підбадьорити репера, адже Потап дуже вірив у перемогу своєї талановитої підопічної. Також вони поділилися побоюваннями, що тепер продюсер не захоче зайняти тренерське крісло в майбутньому сезоні шоу Голос країни, адже учасники його команди ще жодного разу не перемогли в проекті, що засмучує репера.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

"Тільки не йди з Голосу! Без тебе нудно і нудно буде!" "Тільки не йди з Голосу! Ми тебе любимо", "Крутяк!", "Потап, ти стримаєш свою обіцянку і не будеш більше в Голосі? Сподіваюся, що ні. Голос без тебе не буде цікавим, не буде тебе", "Ти наш переможець", "Ух... Потап, вже в Париж встиг махнути? Коли?", "Шикарний", "Привези сувеніри", - писали коментатори.

Раніше Потап і його гурт MOZGI презентував новий хіт під назвою "Chooyka" і пообіцяв незабаром зняти на неї кліп.

До речі, Потап здивував шанувальників романтичним селфі на фоні квітучого абрикоса. Шанувальники артиста почали думати, що спровокувало зміни в житті репера, зробивши його більш сентиментальним.