"Коли я сплю": MARUV зворушила фото з турботливим чоловіком

MARUV (Аннна Корсун) практично нерозлучна зі своїм чоловіком і за сумісництвом концертним директором Олександром Корсуном. Щоправда спільні фото з другою половинкою співачка показує рідко і то, як правило, в розділі сториз Instagram. Пара постійно працює над відносинами і навіть відвідує психолога. Кохана людина всіляко піклуватися про співачку – зайвим доказом цього стало ніжне фото пари, зроблене в машині.

У розділі сториз Instagram зірка опублікувала зворушливий кадр, на якому спить на руках у чоловіка. Олександр в цей час з любов'ю дивиться на дружину. Варто відзначити, що MARUV прилягла відпочити з яскравим макіяжем. Співачка часто скаржиться, що вона дуже втомлюється через щільний графік - навіть репетиції для Танців з зірками 2019 доводиться проводити в нічний час.

"Відповідь на питання, коли я сплю" – підписала трепетний кадр Ганна.

MARUV зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Пізніше вона розмістила ще одне фото, на якому позує в компанії чоловіка і друзів. MARUV постала в образі total black – трендове шкіряне плаття-сорочка, замшеві ботфорти на високих пыдборах і пухнастий кожушок.

"Банда", - коротко і ясно зазначила вона.

MARUV зі своїм чоловіком та друзями (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Також Ганна опублікувала свіжі кадри з Відня. Співачка красується у джинсовій куртці, капелюсі і сонячних окулярах оригінальної форми.

MARUV (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Нагадаємо, що MARUV поділилася ексклюзивними весільними фото з чоловіком Олександром Корсуном. Вона зізналася, що закохалася в хлопця з першого погляду.

Раніше MARUV розповыла, чим дивуватиме глядачів в ефірах Танців з зірками 2019 та розсекретила сюрпризи для фіналу проекту.