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"Коли доводиться працювати в неділю": Астаф'єва поділилася відвертим фото

Lite » Зірки 12.11.2018 - 07:53
Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Екс-учасниця групи NIKITA опублікувала сміливий кадр

Даша Астаф'єва опублікувала на свою сторінку в Facebook вельми сміливе фото.

На знімку можна побачити 33-річну екс-учасницю групи NIKITA БДСМ-вбранні.

Бюстгальтер, ледь прикриваячий груди, стрінги, колготки в сітку, ботфорти - і більше нічого зайвого.

"Мо обличчя, коли доводиться працювати в неділю..." - підписала кадр Даша, яка позувала в компанії колеги в подібному вбранні і хлопця, що допомагає їй зашнуровувати взуття.

&quot;Коли доводиться працювати в неділю&quot;: Астаф'єва поділилася відвертим фото

Скріншот: facebook.com/da.astaffieva

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва блиснула спокусливою фігурою.

До речі, до цього Астаф'єва захоплювала своїх фанів кардинально протилежним — дуже ніжним і вразливим ретро-образом. Це перевтілення також можна побачити в новому кліпі Астаф'євої на провокаційну пісню "Fetish".

Сама ж Астаф'єва активно ділитися різними фотографіями зі зйомок фільму. Нещодавно виконавиця показала свої апетитні форми на біговій доріжці. Наголошується, що ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

До цього, Астаф'єва прям-таки шокувала шанувальників своїм похмурим чином для Хеллоуїна 2018. Разом з співачкою в кадрі з'явився український продюсер Потап.

Даша Астаф'єва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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