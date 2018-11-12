"Коли доводиться працювати в неділю": Астаф'єва поділилася відвертим фото

Екс-учасниця групи NIKITA опублікувала сміливий кадр
Даша Астаф'єва опублікувала на свою сторінку в Facebook вельми сміливе фото.
На знімку можна побачити 33-річну екс-учасницю групи NIKITA БДСМ-вбранні.
Бюстгальтер, ледь прикриваячий груди, стрінги, колготки в сітку, ботфорти - і більше нічого зайвого.
"Мо обличчя, коли доводиться працювати в неділю..." - підписала кадр Даша, яка позувала в компанії колеги в подібному вбранні і хлопця, що допомагає їй зашнуровувати взуття.
Скріншот: facebook.com/da.astaffieva
Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва блиснула спокусливою фігурою.
До речі, до цього Астаф'єва захоплювала своїх фанів кардинально протилежним — дуже ніжним і вразливим ретро-образом. Це перевтілення також можна побачити в новому кліпі Астаф'євої на провокаційну пісню "Fetish".
Сама ж Астаф'єва активно ділитися різними фотографіями зі зйомок фільму. Нещодавно виконавиця показала свої апетитні форми на біговій доріжці. Наголошується, що ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".
До цього, Астаф'єва прям-таки шокувала шанувальників своїм похмурим чином для Хеллоуїна 2018. Разом з співачкою в кадрі з'явився український продюсер Потап.
Даша Астаф'єва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)