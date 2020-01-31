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"Кофтинка зі збитих вершків": Леся Нікітюк вийшла у світ в провокаційному вбранні

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Телеведуча відвідала ресторан у незвичному образі

Леся Нікітюк вирушила відпочити і позасмагати в спекотні ОАЕ - ведуча вибрала для відпочинку арабське місто Абу-Дабі. Леді Ле з задоволенням ніжиться на пісочку і не забуває хвалитися в мережі своїми ефектними купальниками і апетитними формами, наприклад, на днах вона блиснула пишними грудьми в бікіні. Звичайно ж, не обходиться і без розважальної програми.

В один з вечорів Леся вирішила сходити на вечерю в один з ресторанів курорту, щоб спробувати місцеву кухню. Теледіва вибрала для виходу в світ досить провокаційне вбрання - на опублікованих в Instagram зірки фото вона відображена в короткому білому топі з м'ятої ажурної тканини. Цікаво, що він з рукавами, однак при цьому оголює одне плече і живіт Нікітюк. Вона доповнила лук чорними брюками і тонким намистом на шиї.

На знімках Леся позує з тарілкою їжі, а також картинно лякається палаючої їжі, яку готує місцевий кухар.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Вирішили змінити інтер'єр і сходити ввечері на вечерю в один з ресторанів А-ля Карт ( Asian restaurant) на Teppanyaki show. Подумали, може там годують гірше і ми не будемо жерти на ніч. Але ні, там їжі і емоцій ще більше!" - поділилася враженнями ведуча.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі почали активно обговорювати образ Леді Ле і порівняли її топ з зефіркою і збитими вершками.

  • Здається, що кофточка зі збитих вершків
  • Який тооооооп
  • Леся, ти як повітряна зефирка в цьому топі
  • Дуже гарна їжа
  • Як квітка. яка блуза
  • топ Який класний!!!
  • Ух... частина блузки згоріла!
  • Ти як завжди чарівна, просто красуня
  • Блін я подумала це збиті вершки наляпаны, а не справжній топ
  • Так вже б взагалі без одягу пішла)))
  • Дуже шикарний цибулю
  • Да уж! Спробуй не сгори називається!
  • Леся, на тобі збиті сливочки? А ти вишенька на торті. Ви найкраща ведуча

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розбурхала мережу нескінченними стрункими ногами на знімку із спальні.

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