"Ключі від серця": Настя Каменських розбурхала мережу кокетливим фото з Парижа

Популярна співачка Настя Каменських вирушила в місто романтики Париж. Вона насолоджується французькою столицею і з задоволенням ділитися яскравими кадрами з шанувальниками. Цікаво, що в цей же час у Парижі опинився і Потап. Фани одразу ж припустили, що це не просто збіг, а закономірність – артисти часто подорожують разом. Втім, коментарів з цього приводу ні Потап, ані Настя не дають, а тільки діляться мальовничими фото в стрічці Instagram. Так, артистка опублікувала милий знімок у футболці з кокетливим принтом.

Дівчина позує в ресторані – на задньому фоні видно накриті столики і антураж закладу. На ній - біла футболка з оригінальним малюнком у вигляді дівчини з рожевими волоссям у джинсовій куртці. Окремої уваги заслуговують аксесуари співачки – великі годинник і сережки-кільця з кокетливим рожевим ключиком-підвіскою. Мінімум макіяжу, розпущене волосся, а також ідеально рівний тон шкіри, природність міміки допомагають Насті виглядати на фото невимушено і свіжо.

Знімок "спровокував" підписників дівчата на щирі компліменти, які вони негайно стали писати під кадром. Також від їхнього пильного погляду не сховалися оригінальні сережки – шанувальники цікавилися, ключ від чийого серця здобула співачка?

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Ух ти яка, Анастасія", "Лялечка!", "Афродіта 21-го століття!", "Настя, ти сама гарна дівчина", "Барбі", "Ключ від серця", "Красуня! Від чого ключики, це явно секрет", "Які сережки круті!" - відзначали коментатори.

До речі, Настя і Потап встигли зустрітися в Парижі з друзями – Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом, а також спортсменкою Лілією Подкопаєвою і її коханим Ігорем Дубинським. Знаменитості весело провели час разом і поділилися щасливим загальним фото на фоні палаючого вогнями міста і Ейфелевої вежі.

До речі, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, які провели відпустку в Амстердамі, добиралися до Парижа з пригодами. Парі довелося "штуромовать" електричку, адже місця у квитках вказані не були і, щоб їхати комфортно, Вові прийшлося згадати колишні навички.