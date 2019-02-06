"Ключове слово": Анна Сєдокова в сукні в білизняному стилі поміркувала про кохання

Співачка дала визначення сильному почуттю і покрасувалася в яскравому образі

Популярная певица Анна Седокова, которая недавно раскрыла собственный секрет соблазна, пришла на премьеру фильма в ярком наряде и порассуждала на извечную тему, что такое любовь. Соотвествующее фото она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что подсмотрела определение этого сильнейшего чувства в Интернете и решила внести собственные коррективные в его описание. Она сделала акцент на прилагательном "самоотверженно", подчеркнув важность искренности и самоотдачи в отношениях.

Анна предстала перед поклонниками в алом платье с кружевом в бельевом стиле и кожаной куртке-косухе. Акцент в макияже звезда сделала на глаза, а губы чуть тронула помадой нежно-кораллового оттенка. Из аксессуаров на знаменитости были лишь огромные серьги-кольца и массивные часы.

"Когда в поиске google пишешь Любовь это - ... тебе дают четкий и ясный ответ . Любовь. Чувство самоотверженной, сердечной привязанности. Склонность. Пристрастие к чему-то... Вот оказывается все просто. Теперь, знаю... Самоотверженно тут ключевое слово, мне кажется. Фильм "Алита: боевой ангел" тоже об этом. Он красивый. Посмотрите, советую", - дала рекомендацию она.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонникам запоминающийся образ обольстительной Седоковой пришелся по вкусу, они завалили певицу комплиментами, отметив ее внешнюю красоту, а некоторые даже посвящали стихи.

"Вы просто красотка, бомбезная", "Твоя улыбка это что-то необычное", "Вы самая красивая звезда шоу-бизнеса", "Просто красавица", "Ну красивая ведь какая! Самая лучшая", "Вы такая красивая. Оставайтесь всегда такой чудной и веселой", "Анюта, ты прелесть!", "Любовь – это Вы", - предлагали свое определения комментаторы.

Скриншот комменариев (instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова растрогала поклонников семейной фотосессией с сыном Гектором.

Напомним, что Анна Седокова соблазнила фанов пикантным откровенным платьем, в котором появилась во время джем-сейшн на одной из радиостанций.

Видео: РБК-Украина