"Ключове слово": Анна Сєдокова в сукні в білизняному стилі поміркувала про кохання

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка дала визначення сильному почуттю і покрасувалася в яскравому образі

Популярна співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно розкрила власний секрет спокуси, прийшла на прем'єру фільму в яскравому вбранні і поміркувала на одвічну тему, що таке кохання. Відповідне фото вона розмістила в своєму Instagram-акаунті.

Артистка відзначила, що підгледіла визначення цього найсильнішого почуття в Інтернеті і вирішила внести власні корективні в його опис. Вона зробила акцент на прикметнику "самовіддано", підкресливши важливість щирості і самовіддачі у відносинах.

Анна постала перед шанувальниками у червоній сукні з мереживом в білизняному стилі і шкіряній куртці-косусі. Акцент в макіяжі зірка зробила на очі, а губи ледь торкнула помадою ніжно-коралового відтінку. З аксесуарів на знаменитості були лише величезні сережки-кільця і масивний годинник.

"Коли в пошуку google пишеш Кохання це - ... тобі дають чітку і ясну відповідь . Кохання. Почуття самовідданої, серцевої прихильності. Схильність. Пристрасть до чогось... Ось виявляється все просто. Тепер, знаю... Самовіддано тут ключове слово, мені здається. Фільм "Аліта: бойовий ангел" теж про це. Він красивий. Подивіться, раджу", - дала рекомендацію вона.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальникам сподобався образ звабливої Сєдокової, вони завалили співачку компліментами, відзначивши її зовнішню красу, а деякі навіть присвячували вірші.

"Ви просто красуня, бомбезний", "Твоя посмішка це щось незвичне", "Ви найкрасивіша зірка шоу-бізнесу", "Просто красуня", "Ну гарна ж яка! Найкраща", "Ви така красива. Залишайтеся завжди такий чудний і веселою", "Анюта, ти принадність!", "Любов – це Ви", - пропонували своє визначення коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова зворушила шанувальників сімейною фотосесією з сином Гектором.

Нагадаємо, що Анна Сєдокова спокусила фанів пікантною відвертою сукнею, в якій прийшла на джем-сейшн на одній з радіостанцій.

Відео: РБК-Україна