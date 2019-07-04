Клятви Тодоренко і Топалова розсмішили і розчулили гостей весілля (відео)

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Пара готувала промови заздалегідь, але вони прозвучали щиро й дуже зворушливо

Зовсім нещодавно, 3 червня, у Сорренто, відбулося весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова в колі близьких людей і друзів. Гостей було зовсім небагато, адже пара вирішила влаштувати не масштабні гуляння, а камерну і затишну церимонию. У такій сімейній обстановці Регіна і Влад побралися і дали один одному дуже романтичні весільні клятви.

Відео: Влад Топалов вимовляє весільну клятву (Youtube)



На відео помітно було, що молодята трохи хвилюються, але при цьому щиро щасливі.

Топалов зізнався, що ця клятвенная промова для нього не формальність, а і все, що вони пообіцяють один одному біля вівтаря, будуть зобов'язані виконати в щоб те не стало. А вказавши на батька і вітчима, Влад зізнався, що вважає їх для себе прикладом справжніх чоловіків, чия обов'язок тримати дане слово жінці. Як підсумок з вуст зоряного нареченого прозвучали такі слова:

"Я обіцяю тобі завжди бути поруч з тобою у всіх значеннях цих слів. Підтримувати, допомагати. Намагатися почути тебе або просто вислухати. Розділяти твої інтереси і захоплення. Звичайно, я обіцяю любити тебе і наших дітей!" - зворушливо підкреслив у клятві Влад Топалов.

Ще співак зізнався, що вірить в те, що в їх парі панує взаємоповага і відданість, а так само пообіцяв вгамовувати свій непростий характер.

Регіна початку клятву з гумору і розповіла, як на початку її відносин з російським співаком його друзі відмовляли її і попереджали, що з Владом буде не просто, але вона не здалася і ані трохи не шкодує про це. У своїй промові вона порівняла свого чоловіка з космосом, таким привабливим і лякаючим одночасно, привабливим і небезпечним.

Відео: Регіна Тодоренко вимовляє весільну клятву (Youtube)

"Я облетіла всю земну кулю кілька разів у пошуках справжньої любові і зрозуміла, що координати моєї любові перебувають тут, в тобі", - зізналася українська знаменитість.

Свої клятви, як водиться, молодята скріпили поцілунком під бурхливі оплески гостей.

Нагадаємо, що стало відомо як виглядали подружки нареченої перед весіллям Регіни Тодоренко і Влада Топалова. Дівчата блиснули своїми формами в купальниках, а сама Регіна, як наречена вибрала купальник білого кольору.

Зазначимо, що до цього також з'явилися перші фото з весілля Тодоренко і Топалова. Регіна позує в повітряній весільній сукні – зі шлейфом і глибоким вирізом.

Також з'являлися і інші кадри з передвесільної фотосесії Тодоренко.