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"Кльова парочка": Леся Нікітюк в ботфортах засвітилася в обіймах відомого шоумена


Пара ведучих весело проводила час на зйомках шоу

Леся Нікітюк - одна з ведучих популярного шоу "Хто зверху?" і регулярно вражає шанувальників яскравими і ефектними нарядами зі зйомок. Приміром, нещодавно вона разом зі співачкою Ольгою Цибульською приміряла вражаючий образ японської гейші, позуючи в кімоно і з традиційною зачіскою. А на останньому знімку вона відображена в міні-сукні і ботфортах, проте більшу увагу привернуло те, з ким Леся на фото.

Ведуча позує в обнімку зі своїм колегою, відомим шоуменом Сергієм Притулою. Саме він і опублікував миле фото на своїй сторінці в Instagram. Вони обидва щасливо посміхаються і видно, що їм дуже комфортно поруч один з одним.

"Зйомки 9-го сезону "Хто Зверху?" добігають до фінішу! 18 нових випусків чекайте цієї осені! Буде гаряче;)))!!!!" - заінтригував артист.

Фото: Леся Нікітюк Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Знімок викликав багато зворушених коментарів від фоловерів Притули, які помітили, що вони дуже весела і кумедна парочка.

  • "Улюблене шоу, улюблені ведучі! кітики"
  • "Урааа,нарешті. Я так цього чекала, найкращий незмінний ведучий і краща ведуча всіх часів"
  • "Леська, я тобі заздрю. Притула ой гарний хлоп"
  • "Леся - красунечка!"
  • "Ви удвох непогана пара"
  • "Найкращі ведучі в Україні! Обожнюю вас"
  • "Найкращий тандем за все шоу"
  • "Гарна парочка, хто так думає"
  • "Ото вже пригорнув до себе Лесю, Сергій Дмитрович!))"
  • "Чудові-різнокольорові"
  • "Вау!!! Мені вже гаряче!!!"
  • "Я дивлюся скоро притула з лесею одружаться, як потап і настя"

Скріншот коментарів (instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила образом в сукні з маминої шафи. Ведуча дала наряду друге життя і він виглядає дуже модно і стильно.

Раніше Леся Нікітюк шокувала епатажним образом з бородою і значним декольте.

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