"Кльова парочка": Леся Нікітюк в ботфортах засвітилася в обіймах відомого шоумена

Пара ведучих весело проводила час на зйомках шоу
Леся Нікітюк - одна з ведучих популярного шоу "Хто зверху?" і регулярно вражає шанувальників яскравими і ефектними нарядами зі зйомок. Приміром, нещодавно вона разом зі співачкою Ольгою Цибульською приміряла вражаючий образ японської гейші, позуючи в кімоно і з традиційною зачіскою. А на останньому знімку вона відображена в міні-сукні і ботфортах, проте більшу увагу привернуло те, з ким Леся на фото.
Ведуча позує в обнімку зі своїм колегою, відомим шоуменом Сергієм Притулою. Саме він і опублікував миле фото на своїй сторінці в Instagram. Вони обидва щасливо посміхаються і видно, що їм дуже комфортно поруч один з одним.
"Зйомки 9-го сезону "Хто Зверху?" добігають до фінішу! 18 нових випусків чекайте цієї осені! Буде гаряче;)))!!!!" - заінтригував артист.
Фото: Леся Нікітюк Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)
Знімок викликав багато зворушених коментарів від фоловерів Притули, які помітили, що вони дуже весела і кумедна парочка.
Скріншот коментарів (instagram.com/siriy_ua)
Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила образом в сукні з маминої шафи. Ведуча дала наряду друге життя і він виглядає дуже модно і стильно.
Раніше Леся Нікітюк шокувала епатажним образом з бородою і значним декольте.