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В картатому пальті і з вербою: стильна Осадча привітала українців зі святом


Ведуча побажала всім миру і тепла

Неділя 21 квітня в Україні - не тільки другий тур виборів президента, а ще і Вербна неділя, вже через тиждень настане світле свято Великодня. За традицією багато вирушили освятити гілочки верби, і знаменитості не виняток. Так, ведуча Катя Осадча поділилася яскравим весняним фото на своїй сторінці в Instagram, а заодно і привітала всіх із святом.

Теледіва зображена біля Володимирського собору в Києві. Катя позувала в стильному чорно-білому картатому пальті і сонцезахисних окулярах, а в руках вона тримає гілочки верби.

"З Вербною неділею! Миру, тепла, злагоди і сил нам всім! #вербнанеділя", - прокоментувала публікацію зірка.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники захоплюються красою та сяючим виглядом Осадчою і також привітали її і її сім'ю з Вербною неділею.

  • "Яка Ви гарна"
  • "Дуже дякую вам, навзаєм"
  • "Зі святом вас і вашу сім'ю"
  • "Дякуююю і вам"
  • "Малятко"
  • "найкрасивіша жінка України"
  • "Дякую!! Навзаєм!!! За тиждень - Великдень!!!"
  • "Яка красуня"
  • "Зі Святому ! І ми там були, любий серцю Собор"
  • "Навзаєм Катюша!"
  • "Гарне фото, Катя зі святом вас і вашу батьківщину"

Нагадаємо, Катя Осадча захопила стильним total black образом на українській кінопремії Золота дзиґа 2019.

До речі, елегантна Катя Осадча блиснула ніжками на конкурсі "Місіс Україна 2019".

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