"Клеопатра": оголена Катерина Кухар позувала в золотій ванні

Одна з трійки зіркових суддів яскравого шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар, яка раніше розповіла, чого чекає від нового сезону проекту, вразила шанувальників досить відвертим фото. На своїй сторінці в Instagram відома своєю строгістю до учасників прима-балерина опублікувала пікантний кадр, який сміливо можна назвати "фривольністю".

На фото оголена Катерина позує, сидячи у ванні, наповненій золотою фарбою. Втім, на фото видно тільки голову, плечі і руки танцівниці, шкіра якої вже покрита золотом. В руці вона тримає келих шампанського і пронизливо дивиться на камеру.

"До речі, про золоту ванну.....

"Чому жінки так люблять гарячу воду?

— Тому, що вони посланці пекла і часто нудьгують по дому..."

Вже в неділю відбудеться другий ефір шоу "Танці з зірками". Чекаю з нетерпінням і готова випробувати нові емоції і отримати порцію натхнення! А ви готові?" - прокоментувала гарячий знімок Кухар.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Звичайно ж, підписники поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись Катериною і називаючи її Клеопатрою і "золотою жінкою". Багато також зазначили, що теж дуже чекають нового випуску шоу, а особливо уїдливих коментарів балерини.

З нетерпінням чекаю, особливо Ваших коментарів, вони бувають колькими але такими доречними

Готові почути Вашу неперевершену мова!

золота жінка!

Дуже красива!!!

Ого!!! Ось це круто

Просто клеопатра

Чекаємо з нетерпінням!!

Катерина ви зірочка проекту. Неповторна і незабутня

Золоті моменти!

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар в мереживному купальнику і шовковому халаті зарядила користувачів мережі осінньою мотивацією. Балерина перерахувала головні переваги осені.

Також Катерина Кухар спокусила знімком в купальнику під час відпочинку Малібу.