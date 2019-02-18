Клеопатра і Мати Тереза: Ані Лорак приміряла образи легендарних жінок

Українська співачка вражає неймовірними нарядами і яскравими образами

Известная украинская певица Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу и с головой погрузилась в работу. Артистка, которая показала чувственный танец в смелом наряде, отправилась в масштабный тур по России с громким названием "Дива". В рамках выступлений она продемонстрировала множество эффектных и ярких нарядов, в том числе и примерила образы легендарных женщин.

Снимки Каролины в самых впечатляющих аутфитах были опубликованы на ее фан-страничке в Instagram.

"В шоу Дива Ани Лорак блистает в образах легендарных женщин: Жанна д’Арк, Коко Шанель, Дева Мария, Клеопатра, Мата Хари, Мать Тереза. А кто для вас Дива?" - говорится в подписи к публикации.

Фото: (instagram.com/anilorak_team)

Конечно же, поклонники исполнительницы тут же принялись делиться своими вариантами в комментариях и признаваться Лорак в любви.

"Дива это Каролина";

"Каролина - она особенная женщина, которая входит в список легендарных женщин, которая всего добилась сама";

"Дива - любимая, невероятная Каролина, такая какая она есть. Она замечательная!";

"Каждая по-своему Дива в свои времена!!! Но Каролина для нас всех Дива!!!Идеальна во всем!!! Вдохновляет!!! Настоящая!!!";

"Для меня дива - это великая женщина Ани Лорак";

"Для меня Diva (Каролина) -это мое все. Люблю безумно";

"Красивая женщина со своей историей и такой близкой, наверное, каждой женщине. Женщина, которая вдохновляет .... очень лю";

"Наша Дива-это Каролина! Она ИДЕАЛЬНО ТАЛАНТЛИВА, красива, добра, обаятельна и позитивна!" - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Ани Лорак вызвала фурор фото в соблазнительном наряде.

Мы также писали, что Ани Лорак восхитила поклонников стильным стрит-стайл образом. Они отметили, что артистка выглядит, словно юная девушка.

К слову, Ани Лорак поразила фанов пикантным образом в домашнем халате. Она кокетливо приспустила его с плеча, оголив зону декольте.

Видео: РБК-Украина