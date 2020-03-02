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Такі класні! Маша Єфросиніна зачарувала яскравим фото з прогулянки з сином у лісі

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2020 - 09:43
Такі класні! Маша Єфросиніна зачарувала яскравим фото з прогулянки з сином у лісі
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Зіркова мама зауважила, що так вона виконує рекомендації лікарів

Маша Єфросиніна багато спілкується з шанувальниками в мережі, однак сімейними кадрами радує не так вже часто. Іноді телеведуча ділиться милими фото з чоловіком Тимуром Хромаєвим або синочком Олександром, а ось 16-річна дочка Нана категорично відмовляється з'являтися в кадрі - втім, вона зробила виняток у своїй день народження. В той день зоряна мама все ж познімала дівчинку та шанувальники змогли побачити, що вона виросла справжньою красунею.

А ось п'ятирічний Сашко завжди із задоволенням позує на фото і відео для мами. Маша зачарувала мережу новим яскравим кадром з хлопчиком - вони з малюком вирушили на прогулянку в ліс. За словами зірки, таким чином вона за порадою лікарів зміцнює здоров'я дитини.

Єфросиніна позує на фото в чорних брюках і яскраво-синій дутій куртці, а також сонцезахисних окулярах. Вона ніжно обіймає за плечі Сашу, який пішов на прогулянку в зелених штанцях, чорній куртці і шапці. В руках малюк тримає палицю.

Такі класні! Маша Єфросиніна зачарувала яскравим фото з прогулянки з сином у лісі

Фото: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ми з Тамарою ходимо парою! Санітари ми з Тамарою! Виконуємо Поради @doctor_komarovskiy і багато гуляємо", - прокоментувала знімок ведуча.

Підписники залишили цій милій парочці багато теплих відгуків, а також захопилися яскравим луком Маші.

  • Що знайшли в лісі? Гриби є?
  • - Гарна пара
  • Класнючі
  • Як Вам йде цей колір!
  • Весняне фото!)
  • Неймовірно красива Марія
  • Класна пара! Семен і Одарочка
  • Весна як не як
  • Відмінно виглядають мати і син!Так тримати!
  • Саша вогонь а я, Маша, дивуюся як ви все встигаєте
  • Красиві такі
  • як круто!
  • куртка вогонь
  • Які класнючі
  • Куртка бомбическая

Такі класні! Маша Єфросиніна зачарувала яскравим фото з прогулянки з сином у лісіТакі класні! Маша Єфросиніна зачарувала яскравим фото з прогулянки з сином у лісі

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна емоційно висловилася про любовні переживання.

Маша Єфросиніна вразила стрункими ніжками і витонченою фігурою в ефектному вбранні Реальний пипець: Маша Єфросиніна емоційно висловилася про любовні переживання
Новини України Маша Єфросинінасын
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