Такі класні! Маша Єфросиніна зачарувала яскравим фото з прогулянки з сином у лісі

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Зіркова мама зауважила, що так вона виконує рекомендації лікарів

Маша Єфросиніна багато спілкується з шанувальниками в мережі, однак сімейними кадрами радує не так вже часто. Іноді телеведуча ділиться милими фото з чоловіком Тимуром Хромаєвим або синочком Олександром, а ось 16-річна дочка Нана категорично відмовляється з'являтися в кадрі - втім, вона зробила виняток у своїй день народження. В той день зоряна мама все ж познімала дівчинку та шанувальники змогли побачити, що вона виросла справжньою красунею.

А ось п'ятирічний Сашко завжди із задоволенням позує на фото і відео для мами. Маша зачарувала мережу новим яскравим кадром з хлопчиком - вони з малюком вирушили на прогулянку в ліс. За словами зірки, таким чином вона за порадою лікарів зміцнює здоров'я дитини.

Єфросиніна позує на фото в чорних брюках і яскраво-синій дутій куртці, а також сонцезахисних окулярах. Вона ніжно обіймає за плечі Сашу, який пішов на прогулянку в зелених штанцях, чорній куртці і шапці. В руках малюк тримає палицю.

Фото: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ми з Тамарою ходимо парою! Санітари ми з Тамарою! Виконуємо Поради @doctor_komarovskiy і багато гуляємо", - прокоментувала знімок ведуча.

Підписники залишили цій милій парочці багато теплих відгуків, а також захопилися яскравим луком Маші.

Що знайшли в лісі? Гриби є?

- Гарна пара

Класнючі

Як Вам йде цей колір!

Весняне фото!)

Неймовірно красива Марія

Класна пара! Семен і Одарочка

Весна як не як

Відмінно виглядають мати і син!Так тримати!

Саша вогонь а я, Маша, дивуюся як ви все встигаєте

Красиві такі

як круто!

куртка вогонь

Які класнючі

Куртка бомбическая

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна емоційно висловилася про любовні переживання.