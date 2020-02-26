Класно вийшло: Потап відшмагав Катю Осадчу на очах у її чоловіка

Смішні відеоролики буквально заполонили мережу
Потап продовжує ділитися кумедними роликами з TikTok, нещодавно він жартома відшмагав свою дружину Настю Каменських на камеру під пісню групи MOZGI "Девчонка", і сам того не очікуючи запустив флешмоб, до якого вже приєдналися зірки шоу-бізнесу.
Відео: (instagram.com/realpotap)
Кумедний танець вирішили повторити Позитив з групи Время і Стекло зі своєю дружиною, телеведучі Юрій Горбунов з Катею Осадчою і Надя Дорофєєва з Юрієм Ткачем.
Все відео, на радість фанатів, знаменитості виклали в соцмережах, а Потап вирішив влаштувати батл між нами і запропонував підписниками визначити у кого вийшло смішніше.
Відео: (instagram.com/realpotap)
Першими в батл потрапили Надя Дорофєєва та Юрій Ткач проти Насті Каменських, Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Останні навіть розіграли своєрідну сцену ревнощів, чим ще більше розвеселили шанувальників.
Нагадаємо, що нещодавно співачка Настя Каменських зізналася, що небайдужа до шопінгу. В підтвердження цьому показала досить пікантне фото з примірочної, на якому позувала в одній білизні.