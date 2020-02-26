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Класно вийшло: Потап відшмагав Катю Осадчу на очах у її чоловіка

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Смішні відеоролики буквально заполонили мережу

Потап продовжує ділитися кумедними роликами з TikTok, нещодавно він жартома відшмагав свою дружину Настю Каменських на камеру під пісню групи MOZGI "Девчонка", і сам того не очікуючи запустив флешмоб, до якого вже приєдналися зірки шоу-бізнесу.

Відео: (instagram.com/realpotap)

Кумедний танець вирішили повторити Позитив з групи Время і Стекло зі своєю дружиною, телеведучі Юрій Горбунов з Катею Осадчою і Надя Дорофєєва з Юрієм Ткачем.

Все відео, на радість фанатів, знаменитості виклали в соцмережах, а Потап вирішив влаштувати батл між нами і запропонував підписниками визначити у кого вийшло смішніше.

Відео: (instagram.com/realpotap)

Першими в батл потрапили Надя Дорофєєва та Юрій Ткач проти Насті Каменських, Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Останні навіть розіграли своєрідну сцену ревнощів, чим ще більше розвеселили шанувальників.

  • Обидва крутяшные
  • Ткач приколіст!
  • Ткач офігенний!!!
  • Ой не можу) 2 відео сто раз переглянула
  • Надюшка
  • Потап і Осадча
  • Все супер-пупер!
  • Ткач - кращий, Юра розбереться з усіма, Потап - винен, а девченки зметикувати на трьох, що з тим робити.....
  • Ткач краще)
  • Дорофєєва ,ткач
  • у всіх класно вийшло

Нагадаємо, що нещодавно співачка Настя Каменських зізналася, що небайдужа до шопінгу. В підтвердження цьому показала досить пікантне фото з примірочної, на якому позувала в одній білизні.

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