Класно вийшло: Потап відшмагав Катю Осадчу на очах у її чоловіка

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Смішні відеоролики буквально заполонили мережу

Потап продовжує ділитися кумедними роликами з TikTok, нещодавно він жартома відшмагав свою дружину Настю Каменських на камеру під пісню групи MOZGI "Девчонка", і сам того не очікуючи запустив флешмоб, до якого вже приєдналися зірки шоу-бізнесу.

Відео: (instagram.com/realpotap)

Кумедний танець вирішили повторити Позитив з групи Время і Стекло зі своєю дружиною, телеведучі Юрій Горбунов з Катею Осадчою і Надя Дорофєєва з Юрієм Ткачем.

Все відео, на радість фанатів, знаменитості виклали в соцмережах, а Потап вирішив влаштувати батл між нами і запропонував підписниками визначити у кого вийшло смішніше.

Відео: (instagram.com/realpotap)

Першими в батл потрапили Надя Дорофєєва та Юрій Ткач проти Насті Каменських, Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Останні навіть розіграли своєрідну сцену ревнощів, чим ще більше розвеселили шанувальників.

Обидва крутяшные

Ткач приколіст!

Ткач офігенний!!!

Ой не можу) 2 відео сто раз переглянула

Надюшка

Потап і Осадча

Все супер-пупер!

Ткач - кращий, Юра розбереться з усіма, Потап - винен, а девченки зметикувати на трьох, що з тим робити.....

Ткач краще)

Дорофєєва ,ткач

у всіх класно вийшло

Нагадаємо, що нещодавно співачка Настя Каменських зізналася, що небайдужа до шопінгу. В підтвердження цьому показала досить пікантне фото з примірочної, на якому позувала в одній білизні.