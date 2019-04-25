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Класно виглядають: Віра Брежнєва потішила фанів "селфиі" з російським співаком


Співачка сфотографувалася разом з картонною копією свого колеги по цеху

Віра Брежнєва не дає своїм шанувальникам нудьгувати - співачка показує свої світські виходи в стильних вбраннях, ділиться секретами схуднення та догляду за собою, а також милими кадрами з улюбленими дочками. Цього разу артистка явно вирішила повеселити підписників.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала смішне "селфі", на якому вона позує разом з картонною копією російського співака Діми Білана в натуральну величину. На Вірі при цьому великі сонцезахисні окуляри.

"А з ким у вас є селфі?" - грайливо підписала вона публікацію.

Фото: Віра Брежнєва з "шикарним кавалером" (instagram.com/ververa)

Користувачі мережі по достоїнству оцінили почуття гумору Брежнєвої і почали жартувати у відповідь, стверджуючи, що Віра і Діма просто прекрасна пара і їм варто було б завести роман.

  • "Я вже подумала вона заміж 4-й раз зібралася"
  • "Це Ваш райдер на концертах?)))"
  • "У мене таке ж селфі з Джонні Деппом ))"
  • "А вони класно виглядають"
  • "Віра, де ви зустріли такого картонного Діму?"
  • "Головне, що Діма не проти"
  • "Дмитро бледноват що то) так і ніздрі роздути у нього не виходить належним чином)"
  • "Віра, придивися, такий кавалер розкішний"
  • "Тепер білан повинен виставити таке ж фото"
  • "Красива пара, до речі"

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва умилила грецькими канікулами з молодшою дочкою Сарою.

Ми також писали, що старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман вразила схожістю з супермоделлю Джіджі Хадід.

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