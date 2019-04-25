Класно виглядають: Віра Брежнєва потішила фанів "селфиі" з російським співаком

Співачка сфотографувалася разом з картонною копією свого колеги по цеху
Віра Брежнєва не дає своїм шанувальникам нудьгувати - співачка показує свої світські виходи в стильних вбраннях, ділиться секретами схуднення та догляду за собою, а також милими кадрами з улюбленими дочками. Цього разу артистка явно вирішила повеселити підписників.
На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала смішне "селфі", на якому вона позує разом з картонною копією російського співака Діми Білана в натуральну величину. На Вірі при цьому великі сонцезахисні окуляри.
"А з ким у вас є селфі?" - грайливо підписала вона публікацію.
Користувачі мережі по достоїнству оцінили почуття гумору Брежнєвої і почали жартувати у відповідь, стверджуючи, що Віра і Діма просто прекрасна пара і їм варто було б завести роман.
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва умилила грецькими канікулами з молодшою дочкою Сарою.
Ми також писали, що старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман вразила схожістю з супермоделлю Джіджі Хадід.