Класно виглядають: Віра Брежнєва потішила фанів "селфиі" з російським співаком

Віра Брежнєва не дає своїм шанувальникам нудьгувати - співачка показує свої світські виходи в стильних вбраннях, ділиться секретами схуднення та догляду за собою, а також милими кадрами з улюбленими дочками. Цього разу артистка явно вирішила повеселити підписників.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала смішне "селфі", на якому вона позує разом з картонною копією російського співака Діми Білана в натуральну величину. На Вірі при цьому великі сонцезахисні окуляри.

"А з ким у вас є селфі?" - грайливо підписала вона публікацію.

Фото: Віра Брежнєва з "шикарним кавалером" (instagram.com/ververa)

Користувачі мережі по достоїнству оцінили почуття гумору Брежнєвої і почали жартувати у відповідь, стверджуючи, що Віра і Діма просто прекрасна пара і їм варто було б завести роман.

"Я вже подумала вона заміж 4-й раз зібралася"

"Це Ваш райдер на концертах?)))"

"У мене таке ж селфі з Джонні Деппом ))"

"А вони класно виглядають"

"Віра, де ви зустріли такого картонного Діму?"

"Головне, що Діма не проти"

"Дмитро бледноват що то) так і ніздрі роздути у нього не виходить належним чином)"

"Віра, придивися, такий кавалер розкішний"

"Тепер білан повинен виставити таке ж фото"

"Красива пара, до речі"

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва умилила грецькими канікулами з молодшою дочкою Сарою.

Ми також писали, що старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман вразила схожістю з супермоделлю Джіджі Хадід.