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Класний хлопець! Тіна Кароль засвітилася в несподіваній компанії і зачарувала обличчям без косметики

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.05.2020 - 15:42
Класний хлопець! Тіна Кароль засвітилася в несподіваній компанії і зачарувала обличчям без косметики
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка закликала прихильниць наводити красу

Тіна Кароль під час карантину почала активно займатися соцмережами. Зокрема, українська поп-діва регулярно поповнює Instastories. Співачка знімає відео своїх тренувань, часто показує 11-річного сина Веніаміна, який знаходитися на самоізоляції з мамою в приватному заміському будинку, а також ділитися повсякденними фото і своїм настроєм. Так, Тіна показала себе без фотофильтрів і макіяжу, зачарувавши ніжністю.

Співачка позує в шапці і білому затишному светрі, абсолютно без макіяжу, на її губах грає ледь помітна посмішка, а пронизливий погляд блакитних очей зачаровує.

На другому знімку Тіна з легким макіяжем позує в авто. Вона нафарбувала вії чорною тушшю і покрила губи напівпрозорим рожевим блиском. Тіна завбачливо прихопила з собою захисну маску з клапаном, яка висить у неї на грудях.

Класний хлопець! Тіна Кароль засвітилася в несподіваній компанії і зачарувала обличчям без косметики

Класний хлопець! Тіна Кароль засвітилася в несподіваній компанії і зачарувала обличчям без косметики

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Краса врятує світ, інакше хто? Дівчатка, фарбуємо очі", - закликала вона своїх шанувальниць.

Крім того, артистка покрасувалася "в компанії" "класного хлопця" - високотехнологічного робота, котрий потрапив у кадр під час селфі. "Поговорили про наболіле", - зізналася вона.

Класний хлопець! Тіна Кароль засвітилася в несподіваній компанії і зачарувала обличчям без косметики

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кроль та Дан Балан знову підігріли чутки про свій роман. Уважні шанувальники зірок помітили, що співачка і музикант одночасно розмістили у соцмережі глянцеві фото. Тіна позувала на пікантному кадрі в сукні з відкритою спиною, а Дан показав задумливий знімок біля вікна.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Тіна Кароль
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