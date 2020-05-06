Китайський друг і випадок: наречена Віктора Павліка розкрила історію знайомства зі співаком

25-річна наречена українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова проводить карантин разом з коханим і насолоджується спокійним часом разом - адже зазвичай вони постійно на гастролях, в роботі і в дорозі. Все вже готове до весілля, яке повинно було відбутися 10 червня в Дніпрі - втім, швидше за все торжество перенесуть через карантин. Дівчина не раз заявляла, що 29-річна різниця у віці з обранцем її не бентежить і ніяких проблем не викликає (нагадаємо, Павлику 54 роки).

Раніше Катя коротко говорила про те, що вони познайомилися після концерту виконавця, а пізніше вона стала його концертним директором. Тепер же вона вирішила детальніше розповісти історію їх доленосної зустрічі. Репяхова опублікувала в Instagram знімок з Павликом, на якому вони позують на балконі і посміхаються на камеру. Вона зізналася, що їй допоміг її китайський друг - не обійшлося і без нагоди і везіння.

Саме з другом Катя поїхала на концерт Віктора, але не в те місто, куди планувала спочатку.

Фото: Катерина Репяхова і Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)

"Розповім цікаву історію зі свого життя або про те, наскільки в житті все не просто так. Я познайомилася з ВП, завдяки своєму китайському другу Шану. Тому що, коли я збиралася їхати на концерт до ВП, я повинна була поїхати 3 листопада 2015 в Одесу, але мій друг Шан, сказав, що він поїде зі мною, щоб я там одна не бродила. але вийшло так, що 3 листопада він не міг і сказав: давай поїдемо 4го. Я подивилася, а 4 листопада - Миколаїв. Мені було все одно куди їхати, аби на концерт до ВП. І ми взяли квитки в Миколаїв. Суть в тому, що в Одесі ймовірність жити в одному готелі мізерна і навряд чи б ми там зустрілися. Хто не знає, ми з ВП познайомилися в Миколаєві, після концерту на який я приїхала. Познайомилися дивом, тому що наші номери в готелі виявилися сусідніми))



Так ось продовження історії! Завдяки китайському другу я зустріла ВП, а завдяки @katrusya_ukr я зустріла китайського друга. Якби не Катя, яка знає досконало китайську, навряд чи я подружилася з Шаном. А якщо б я не вступила до Шевченка, я б не знала Катю. Виходить, що весь мій шлях у Києві спочатку вів до того, щоб зустріти ВП. Як вам історія?)" - поділилася Репяхова.

Підписники подякували Каті за цікаву історію і погодилися, що їх з Віктором звела сама доля.

Любові і взаєморозуміння дуже класна пара

Дуже красиві, любові вам

Доля !!! Від долі не втечеш !!! Безкрайнього щастя вам !!!

Катя, це доля

Дуже цікаво

Ось що значить опинитися в потрібний час у потрібному місці, доля сама один до одного приводить. Дуже мила історія і добре що все сталося так як сталося, без всіх - якби не... Щастя Вам!

цікавий пост!!!!

Дуже цікаво вас життя вела один до одного

Все в цьому світі не випадково) коли-небудь доля зводить нас з рідними по духу людьми, з нашим призначенням в житті

Геніально!

Цікава ланцюжок)) А й справді в житті все не просто так

Дуже круто! Наша доля завжди визначена наперед)))

Дуже гарна історія, хай ця історія завжди буде щасливою

Молодці

Скріншот коментарів (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше молода наречена Віктора Павліка Катерина Репяхова дала поради парам з великою різницею у віці.