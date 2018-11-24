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Кіт Харінгтон зрадив Роуз Леслі: з'явився офіційний коментар зірки

Lite » Зірки 24.11.2018 - 12:02
Кіт Харінгтон зрадив Роуз Леслі: з'явився офіційний коментар зірки
Фото: (Getty Images)

Актор заперечує будь-які зв'язки з російською моделлю

Популярний британський актор Кіт Харінгтон, більше відомий як Джон Сноу за культовим серіалом "Гра Престолів", за заявою екс-учасниці російського телепроекту "Дом-2" Отльги Власової, змінив з нею своїй дружині. Представник зірки в бесіді з ET Canada прокоментував інцидент.

Новину про адюльтері розлетілася буквально по всьому світу і вже через добу журналісти з Канади дзвонили Кіту в Лондон. З самим артистом зв'язатися не вдалося, однак прокоментувати ситуацію погодився офіційний представник знаменитості. Той дав зрозуміти, що актор категорично спростовує розповідь російської моделі.

"Утвердження у цій історії повністю помилкові. (Харінгтон. – ред.) ніколи не був у Люксембурзі, і він ніколи не зустрічався з Ольгою Власовою", – зазначив менеджер артиста.

Слід нагадати, що Кіт Харінгтон взяв у дружини актрису Роуз Леслі, з якою познайомився і будував відносини під час зйомок "Ігри Престолів". Примітно, що і в серіалі вони зіграли закоханих: рудоволоса Роуз зіграла роль "здичавілої" Ігрітт.

Нагадаємо, що раніше з'явився тизер фінального сезону "Гри престолів".

Раніше герої серіалу розповіли про зйомки фіналу саги.

Відео: (video.rbc.ua)

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